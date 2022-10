Rosyjski propagandysta pojechał do Ukrainy i został ranny. Stanął na rosyjskiej minie

Siemion Pegow to rosyjski dziennikarz i propagandysta. Na co dzień pracuje dla projektu wojskowego WarGonzo, który jest powiązany z rosyjskimi służbami specjalnymi. W materiałach Pegowa pojawiały się nieprawdziwe informacje o rosyjskich "sukcesach" na froncie, ale też o atakach, o których przeprowadzenie niesłusznie oskarżano Ukraińców. Pegow kłamał też, że Ukraińcy chcą zabijać cywilów w Donbasie, a informacja ta rozprzestrzeniła się w innych rosyjskich mediach. Niedawno Pegow postanowił zrobić materiał w Ukrainie, dlatego pojechał na okupowane przez Rosjan tereny pod Donieckiem.

Wojna w Ukrainie. Rosyjski propagandysta nadepnął na rosyjską minę

Jak poinformowało TASS, Siemion Pegow został ranny podczas relacjonowania wojny w Ukrainie. Propagandysta miał zostać "pilnie ewakuowany z linii frontu" i przetransportowany do najbliższego szpitala. Mężczyzna miał doznać otwartego złamania dwóch palców prawej stopy i skaleczenia podeszwowej części stopy. Obrażenia te, jak podają Rosjanie, "nie zagrażają życiu i zdrowiu dziennikarza".



Jak zauważył amerykański dziennikarz Matthew Luxmoore, Pegow "nie zmarnował szansy na proszenie ludzi o subskrybowanie jego kanału". Obecni na nagraniu wojskowi raczej nie wyglądają, jakby przejmowali się "obrażeniami" dziennikarza.

Najprawdopodobniej Pegow nadepnął na minę motylkową, a wszystko wskazuje na to, że była to mina podłożona przez Rosjan - Ukraińcy nie mają bowiem dostępu do obszaru, na którym doszło do tego zdarzenia. Poza tym tylko Rosja używa w wojnie tej broni, która została zresztą zakazana w traktacie ottawskim - umowie międzynarodowej, która weszła w życie w 1999 roku i której celem było wyeliminowanie użycia min przeciwpiechotnych jako środka walki zbrojnej. Traktat podpisały 164 państwa z wyjątkiem m.in. Chin, Rosji, USA, Indii, Izraela, Korei Północnej i Korei Południowej.

"Siemion Pegow dziękuje lekarzom i bojownikom, którzy zapewnili mu dziś opiekę medyczną, a także wszystkim subskrybentom, przyjaciołom, znajomym i nieznajomym, którzy martwią się o niego. Nic się nie da zrobić - to koszt niebezpiecznego zawodu. Ale wszystko będzie dobrze i wygramy" - napisano w komunikacie na kanale WarGonzo.