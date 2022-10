Niezależna rosyjska strona Ważne historie opublikowała bilans podsumowujący pierwszy miesiąc "częściowej mobilizacji" w Rosji. "Tysiące ludzi zostało wezwanych do służby przez pomyłkę, a dziesiątki zmobilizowanych już zginęło - zarówno w wojnie, jak i przed wysłaniem na front" - czytamy.

Rosja. Co najmniej 30 rekrutów zmarło jeszcze przed dotarciem na front

"Raporty o pierwszych zmobilizowanych zabitych pokazują, że zostali wysłani na linię frontu kilka dni po poborze" - czytamy. I tak w ciągu pierwszego miesiąca na froncie poległo co najmniej 26 mężczyzn zmobilizowanych z różnych regionów. Co najmniej 30 kolejnych zmarło natomiast jeszcze przed dotarciem na front - powody tych przypadków są różne.

"Umierali w punktach zbornych i jednostkach wojskowych: z powodu zaostrzeń chorób przewlekłych, samobójstw, a nawet morderstw" - podaje UATV, przytaczając niektóre z historii. Portal Ważne historie przypomina także o strzelaninie w bazie wojskowej pod Biełgorodem. Różne źródła podają, że zginęło tam między 11 a 32 osobami.



Mobilizacja w Rosji. Rekrutom brakuje przeszkolenia

W najnowszym artykule dziennikarze Ważnych historii postanowili porozmawiać z rodzinami trzech zmarłych rekrutów. Igor zmarł 11 dnia po mobilizacji. - Nie chciał się ukrywać, żeby później nie było problemów - tłumaczy partnerka mężczyzny, wskazując na grzywny czy kary więzienia. Rosjanin został postrzelony w głowę na froncie, gdzie wysłano go po pojedynczym przeszkoleniu.

Andriej zmarł 13 dni po zmobilizowaniu. - Poszedł do wojskowego biura rekrutacyjnego. Nie sądziliśmy nawet, że zostanie wysłany na wojnę. Myśleliśmy, że to szkolenie wojskowe: będą skakać, skakać i wrócą. Mówili, że będzie mobilizacja bez działań militarnych, ale tak się nie stało. Jesteśmy zszokowani - przyznają krewni mężczyzny, którzy także podkreślają brak przygotowania rekrutów przed wysłaniem na front.

Inny z mężczyzn wspomina natomiast, że piątego dnia mobilizacji zabrano pięciu jego przyjaciół. Jeden z nich zmarł dziewięć dni później, co z pozostałymi czterema - nie wiadomo. "Wysłano ich na front bez przeszkolenia i nie zaopatrzono ich w niezbędne mundury" - czytamy.

Rosja. Mobilizacja zmierza ku końcowi?

Według zapewnień Władimira Putina mobilizacja powinna zakończyć się do 28 października. Portal podaje jednak, że w regionach, w których ogłoszono już koniec rekrutacji, ludzie nadal są zabierani. Zdaniem analityków wojskowych z Conflict Intelligence Team są dwie opcje: albo informacja o wypełnieniu limitu, jest kłamstwem, albo to wynik rozkazu "z góry" o dodatkowej mobilizacji. Z kraju dochodziły także doniesienia o błędach w rekrutacji. Zgodnie z oświadczeniami regionalnych władz w ich wyniku pięć tysięcy osób wróciło do domu.