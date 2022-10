Ograniczenia wprowadzono prawie we wszystkich regionach Ukrainy. "W celu ustabilizowania pracy systemu energetycznego Dyspozytornia Ukrenergo przymusowo zastosowała harmonogramy ograniczeń dla przemysłowych i innych kategorii odbiorców we wszystkich regionach Ukrainy" - podaje Ukrenegro.

Obecnie podzielono Kijów na trzy grupy w których prąd zostanie odłączony w innym czasie. "W celu utrzymania stabilnej pracy systemu elektroenergetycznego Centrum Dyspozytorskie Ukrenergo jest zmuszone do czasowego, kontrolowanego ograniczenia zużycia energii elektrycznej w obwodach charkowskim, połtawskim i sumskim". W związku z tym w windach pojawiły się tzw. worki życia, które mają służyć w przypadku utknięcia w windzie z powodu wyłączenia energii elektrycznej.

Firma Ukrenergo, zajmująca się dostawą energii elektrycznej w Ukrainie, opublikowała harmonogram wyłączeń prądu w mieście. Okazuje się, że w ciągu doby mieszkańcy nie będą mieli prądu przez osiem godzin - dwa razy po cztery godziny. Przerwy wypadają podczas wybranych przedziałów godzinowych: 8-12, 12-16, 16-20 itd.

"Wymuszone ograniczenia dla odbiorców energii elektrycznej są w pełni kontrolowanym środkiem, który pozwala na zmniejszenie obciążenia sieci elektroenergetycznej i umożliwia zbilansowanie pracy systemu elektroenergetycznego" - informuje ukraińska firma na Telegramie.

W związku z tym, że wyłączenia prądu pojawią się czasami szybciej lub trwają dłużej, zapewniono mieszkańcom tzw. worki życia. Znajduje się w nich woda, przekąski, leki uspokajające, latarenka oraz zestaw do skonstruowania toalety turystycznej. Jedna z mieszkanek Kijowa zamieściła zdjęcie z windy, pisząc, "moi sąsiedzi stworzyli zestaw przetrwania dla każdego, kto utknie w windzie podczas przerwy w dostawie prądu. Rosjanie myślą, że mogą nas terroryzować. Niewiele wiedzą. Jesteśmy silniejsi niż kiedykolwiek!".

Kijów. Mieszkańcy muszą oszczędzać prąd

Firma zwróciła się również do mieszkańców z prośbą, żeby oszczędzali prąd. "Prosimy konsumentów, aby świadomie i oszczędnie podchodzili do zużycia energii elektrycznej, nie podłączali do sieci dwóch lub więcej urządzeń elektrycznych o dużej mocy w tym samym czasie i, jeśli to możliwe, przenieśli korzystanie z niektórych z nich na okres nocny (pralki, kotły, grzejniki itp.)".



Rosja przeprowadziła 22 października ataki na infrastrukturę energetyczną Ukrainy, około 1,5 mln mieszkańców zostało bez prądu - przekazuje portal epravda-com.

