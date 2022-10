W ataku na teatr na Dubrowce zginęło ponad 130 cywilów. Mija 20 lat od dramatycznych wydarzeń

Atak rozpoczął się 23 października ok. godz. 21 czasu lokalnego. Wówczas w teatrze na Dubrowce trwał drugi akt musicalu "Nord-Ost". W obiekcie znajdowało się ponad 900 osób - artystów oraz widzów.

Odział dowodzony przez Mowsara Barajewa zajął gmach budynku, biorąc zakładników. Lider czeczeńskich komando żądał natychmiastowego wycofania wojsk rosyjskich z Czeczenii. Barajew postawił ultimatum, dając tydzień na jego spełnienie. Po tym czasie terroryści mieli zacząć zabijać zakładników.

W nocy z 23 na 24 października, po negocjacjach, terroryści wypuścili z teatru wszystkich muzułmanów, Gruzinów, część dzieci, kilku cudzoziemców, a także mężczyznę chorego na serce i kobietę w ciąży. Z budynku uciekło też przez okno w garderobie 15 osób z obsługi teatru. Tej nocy zginęło kilka osób podejrzanych o przynależność do rosyjskich służb specjalnych.

Rosja. Nieudany szturm rosyjskiego wojska

26 października, po niemal 60 godzinach od rozpoczęcia ataku, rosyjskie oddziały specjalne podjęły szturm na teatr. Nim doszło do wejścia żołnierzy sił specjalnych, do teatru wpuszczono gaz usypiający, który uśpił zakładników i terrorystów. Dzięki temu antyterroryści mogli bezpiecznie wejść do budynku.

Rosjanie zabili 40 terrorystów, oddając strzały w tył głowy. W akcji zginęło też 129 uśpionych zakładników, którzy zatruli się gazem. Mimo wielu ofiar, prezydent Rosji Władimir Putin uznał akcję odbicia teatru z rąk terrorystów za sukces. Zarazem wyraził żal z powodu liczby ofiar.

Tragedia w Moskwie pozostawia wiele pytań

20 lat po tych wydarzeniach ocaleni wciąż mają wiele pytań, na które nie uzyskali odpowiedzi:. Kto ponosi odpowiedzialność za skutki operacji odbicia gmachu? Dlaczego zginęło tak wiele osób? Dlaczego lekarze nie mogli udzielić fachowej pomocy ofiarom? [skarżyli się, że nie znają składu gazu, którego użyły siły zbrojne podczas szturmu - red.].

Są to kwestie, za które władze nigdy nie zostały pociągnięte do odpowiedzialności. W 2007 roku śledczy umorzyli dochodzenie w sprawie tragedii. Rosyjskie sądy wielokrotnie odrzucały też skargi złożone przez rodziny ofiar do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Bliscy zabitych naciskali na Moskwę, by pociągnęła do odpowiedzialności osoby odpowiedzialne za śmierć cywilów.

- Nie będziemy w stanie uniknąć ataków w przyszłości, jeśli nie zbadamy poprzednich - mówił AFP Dmitrij Milovidov, szef stowarzyszenia rodzin ofiar "Nord-Ost".

Zaledwie dwa lata po oblężeniu teatru na Dubrowce czeczeńscy separatyści przeprowadzili atak na szkołę w Biesłanie. W jego wyniku zginęły 334 osoby, a ok. 700 zostało rannych, z czego 450 osób trafiło do szpitali. Zginęło też 32 napastników.

- Zapominając o naszych błędach, popełniamy je ponownie - powiedziała Irina Chramcowa, kobieta, która w ataku na teatr straciła ojca. - Dopóki władze nie nauczą się poprawiać swoich błędów, takie ataki będą się powtarzać. I to jest mój najgorszy koszmar - mówiła.