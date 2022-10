Rosyjski, niezależny portal sibreal.org, którego działanie zostało zablokowane w Rosji, przedstawił wywiad z żoną żołnierza, który został przydzielony w ramach mobilizacji do oddziału Ermak w Tiumeniu. Jak się okazuje, władze wypłacają zmobilizowanym wypłatę. Jedna z takich pensji trafiła właśnie na konto żony poborowego - była to kwota 2 rubli i 26 kopiejek, co daje 1,70 zł.

Jak powiedziała portalowi, to cała kwota, która została uznana przez władze za odpowiadającą wypłacie zmobilizowanego. Kobieta zaczęła opowiadać swoją historię w mediach społecznościowych, chcąc nagłośnić sytuację poborowych oraz ich rodzin.

Poza tym żona żołnierza zdradziła, że jej mąż i inni mężczyźni zostali pozostawieni przez oddział bez jedzenia i sprzętu, którym mogą się bronić. Obecnie mają znajdować się niedaleko Energogradu w lesie w południowo-wschodniej części Ukrainy okupowanej przez Rosjan.

- Są bez namiotów, nie mają pieców, są bez jedzenia i jedzą resztki tego, co zabrali ze sobą. Śpią w śpiworach na gołej ziemi. Nie mają możliwości wysuszenia ubrań. Wszyscy są chorzy, wielu z nich może mieć już zapalenie płuc, bo ciągle kaszlą ciężko! - przekazała portalowi kobieta. Żołnierze nie pozwalają rodzinom skarżyć się w rosyjskim MON, ponieważ obawiają się, że dowódcy w zemście wyślą ich "na linię frontu bez niczego".

Jak dodała, poborowi zostali wysłani na Ukrainę po zaledwie dwóch tygodniach szkolenia i bez badań lekarskich, a ponadto zmobilizowani przydzielani są do oddziałów w sposób losowy. Jej mąż, wyszkolony w artylerii, trafił do piechoty, a ci z przeszkoleniem z użycia czołgów trafiają do sekcji snajperów. - Półślepego człowieka z minus 12 dioptriami w jednym oku dali na snajpera. Dwa tygodnie szkolenia niczego ich nie nauczyły. Nie mają nic poza pistoletem maszynowym. Na cały batalion wydano jednego drona, którego nikt nie umie obsługiwać - przekazała portalowi kobieta.

