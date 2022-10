Akshata Murty ma 42 lata. Jest córką miliardera N. R. Narayana Murthy'ego, współwłaściciela firmy IT Infosys i jednej z najbogatszych osób w Indiach, zwanego przez niektórych "indyjskim Billem Gatesem" - pisze BBC.

Murty studiowała ekonomię i język francuski na prywatnym college'u sztuk wyzwolonych Claremont McKenna w Kalifornii. Następnie uzyskała dyplom szkoły mody, a później pracowała w firmach Deloitte i Unilever. W międzyczasie rozpoczęła studia podyplomowe z zarządzania biznesem na Uniwersytecie Stanforda. Tam poznała swojego przyszłego męża. Pobrali się w 2009 r. Mają dwie córki - Krishnę i Anoushkę.

W 2011 r. marka odzieżowa Murty - Akshata Designs - wypuściła swoją pierwszą kolekcję. Projektantka opowiedziała w wywiadzie "Vogue India", że pracowała nad nią z artystami w odległych indyjskich wioskach. - Chodzi mi o historię, która stoi za daną kreacją, o autentyczność, kunszt i ochronę tak bogatego dziedzictwa. Zależy mi na tym, aby robić coś w Indiach i dla Indii, bo to część DNA naszej rodziny - podkreśliła.

Murty nie zajmuje się wyłącznie modą. Jest też dyrektorką funduszu Catamaran Ventures i szefową sieci siłowni Digme Fitness oraz firmy odzieżowej New & Lingwood. Ponadto posiada 0,9 proc. udziałów w firmie ojca, których wartość szacuje się na około 700 mln funtów, a więc dużo więcej niż wynosi wartość majątku króla Karola III (500 mln funtów).

Akshata Murty i skandal podatkowy

W kwietniu br., a więc w czasie, gdy Rishi Sunak był jeszcze brytyjskim sekretarzem skarbu, Murty stała się bohaterką skandalu podatkowego. Dziennik "The Independent" ujawnił, że korzystała ona ze statusu "non-domiciled" (ang. niezamieszkały), dzięki któremu unikała płacenia podatków od dochodów spoza Wielkiej Brytanii. Przez dziewięć lat - w zamian za daninę w wysokości 30 tys. funtów - oszczędzała co roku do 20 mln funtów.

Skrytykowana przez media i opinię publiczną obiecała, że zacznie płacić podatki od swoich dochodów kapitałowych, ale nie z datą wsteczną. Odmówiła też rezygnacji ze statusu non-dom, bo gdyby się na to zdecydowała, w przyszłości nie mogłaby legalnie uniknąć podatku spadkowego, który w jej przypadku może wynieść ponad 275 mln funtów - podał "The Guardian".

Sunak i Murty mają cztery domy. Większość czasu spędzali dotychczas w posiadłości w Kensington w zachodnim Londynie, która według szacunków agentów nieruchomości jest warta ponad 7 mln funtów.

