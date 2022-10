Zełenski oskarża Izrael o sojusz Rosji i Iranu. "Obrzydliwy dźwięk dronów słyszymy każdej nocy"

- Obrzydliwy dźwięk irańskich dronów słyszymy na naszym niebie każdej nocy - mówił do obywateli Izraela prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski skierował zastrzeżenia do neutralnej postawy Izraela wobec toczącej się wojny w Ukrainie podczas konferencji dziennika "Haaretz". Jego zdaniem, to przyczyniło się do współpracy Rosji z Iranem.

8 facebook.com/zelenskiy.official Otwórz galerię Na Gazeta.pl