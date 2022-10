Zobacz wideo Przejęcie obrazu "Głowa młodej kobiety" Pabla Picassa w 2015 r.

Spotkanie Macrona i Franciszka odbyło się w poniedziałek 24 października. Prezydent Francji podarował papieżowi pierwsze francuskie wydanie (1796 r.) rozprawy filozoficznej Immanuela Kanta "Projekt wiecznego pokoju". Gdy korespondent katolickiego dziennika "La Croix" Loup Besmond de Senneville pokazał na Twitterze stronę tytułową tej książki, w sieci zawrzało. Dlaczego? Bo widnieje na niej pieczątka "Czytelnia Naukowa we Lwowie".

Rozprawa Kanta z pieczątką lwowskiej czytelni w prezencie dla papieża. "Co najmniej żenujące"

Według portalu Interaktywny Lwów czytelnia była pierwszym polskim studenckim towarzystwem naukowym działającym we Lwowie w latach 1867-1939. Jego członkami było wielu późniejszych naukowców i polityków. W okresie międzywojennym organizacja zrzeszała głównie studentów lwowskiego Uniwersytetu Jana Kazimierza (obecnie to Lwowski Uniwersytet Naukowy im. Iwana Franki).

Pojawiły się głosy, że książka mogła należeć do zbiorów zrabowanych przez Niemców w czasie II wojny światowej. "To zdjęcie wywołało w Polsce spore zamieszanie - znaczek wyraźnie wskazuje, że książka podarowana papieżowi Franciszkowi przez prezydenta Francji była kiedyś własnością (wtedy) polskiej biblioteki uniwersyteckiej we Lwowie... Co najmniej żenujące" - stwierdził Robert Pszczel, dyplomata i ekspert z Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego, członek Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

"Sprawa wymaga weryfikacji. Książka mogła zostać wymieniona przed II wojną światową (jako duplikat), na inną książkę ze zbiorów jakiejś innej biblioteki. Niemcy jednak masowo plądrowali polskie biblioteki/archiwa, więc to wciąż najbardziej prawdopodobne źródło pochodzenia" - napisał w odpowiedzi szef Instytutu, Sławomir Dębski.

Rzecznik MSZ Łukasz Jasina pytany przez jednego z komentujących, czy "byłby łaskaw rzucić okiem, co tu się dzieje?", odpowiedział: "Znamy już sprawę".

Tymczasem francuski dziennikarz Arnaud Bedat zauważył, że ta niezwykle rzadka książka została zakupiona za 2,5 tys. euro w paryskiej księgarni Hatchuel. "Według opisu księgarni ten egzemplarz był we Francji od dawna. Najpewniej trafił do księgarza Luciena Bodina przy quai des Grands-Augustins (świadczy o tym etykieta na tyle okładki) około 1900 roku" - napisał.

Emmanuel Macron u papieża Franciszka. O czym rozmawiali?

Trzecia oficjalna wizyta Emmanuela Macrona w Watykanie trwała trzy godziny, z których ok. 55 minut spędził na spotkaniu z papieżem Franciszkiem. Głowa Kościoła katolickiego podarowała prezydentowi Francji dokumenty swego pontyfikatu i medal z bazyliką św. Piotra.

Watykańskie biuro prasowe podało, że tematami rozmowy Macrona i papieża Franciszka były m.in. wojna w Ukrainie, a zwłaszcza związana z nią sytuacja humanitarna; Kaukaz Południowy, Bliski Wschód i Afryka.