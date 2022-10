Rishi Sunak nowym premierem Wielkiej Brytanii. Jego kontrkandydatka zrezygnowała

Nowym premierem Wielkiej Brytanii i przewodniczącym Partii Konserwatywnej zostanie Rishi Sunak, były minister finansów w rządzie Borisa Johnsona. Był finalistą już w poprzednim, wrześniowym wyścigu. Prezentował się wówczas jako głos ekonomicznego rozsądku - przestrzegał przed pomysłami gospodarczymi Liz Truss, a większość jego prognoz się sprawdziła.

REKLAMA

Rishi Sunak osiągnął już wcześniej próg stu nominacji poselskich wymaganych do tego, by oficjalnie wejść do wyścigu. Istniała możliwość, że ów próg przekroczy również Penny Mordaunt. Wówczas głosowaliby członkowie Partii Konserwatywnej w całym kraju i rezultaty byłyby znane w piątek. Mordaunt w poniedziałek po południu ogłosiła jednak swoją rezygnację. Podkreśliła, że "Rishi ma jej pełne poparcie".

Więcej wiadomości na stronie głównej Gazeta.pl

Tymczasem Liz Truss zrezygnowała ze stanowiska premierki Zjednoczonego Królestwa w zeszły czwartek. - Nie mogę już sprawować mandatu i nie mogę sprawować władzy powierzonej mi przez Partię Konserwatywną - powiedziała, dodając, że chciała zapewnić Brytyjczykom stabilność w trudnych czasach.

Jej reformy przyniosły jednak pogłębienie kryzysu gospodarczego na Wyspach Brytyjskich. Dzień wcześniej w brytyjskim parlamencie musiała bronić się przed wezwaniami do złożenia dymisji. Przeciwko jej polityce buntowali się nawet członkowie jej własnej partii.

Zobacz wideo Jak będzie wyglądała Wielka Brytania pod panowaniem Karola III?

Kim jest Rishi Sunak?

Rishi Sunak ma 42 lata. Urodził się w Southampton, jego rodzina ma indyjskie korzenie. Jego ojciec był lekarzem, a matka prowadziła własną aptekę. Jak podkreśla polityk na swojej stronie internetowej, jego rodzice z oddaniem służyli lokalnej społeczności.

Zdobył dyplom prestiżowego kierunku polityka, filozofia i ekonomia na Uniwersytecie Oksfordzkim. Studiował również na Stanford University w Stanach Zjednoczonych, gdzie ukończył studia Master of Business Administration (MBA). Był współwłaścicielem dużej firmy inwestycyjnej, która współpracowała m.in. z przedsiębiorstwami z Doliny Krzemowej.

Benedykt XVI na nowych zdjęciach. Trudno rozpoznać papieża-seniora

W 2015 roku został po raz pierwszy wybrany posłem do Izby Gmin. Pełnił funkcję podsekretarza stanu w Departamencie Mieszkalnictwa, Społeczności i Samorządu Lokalnego. Był ministrem finansów podczas pandemii, przygotował bezprecedensowy program wsparcia dla biznesu i pracowników. Jego poglądy gospodarcze są bliskie wolnorynkowemu skrzydłu partii, w tradycji Margaret Thatcher. 5 lipca 2022 roku sprzeciwił się ówczesnemu premierowi Borisowi Johnsonowi i podał się do dymisji.

Jest jednym z najbogatszych ludzi w kraju, znalazł się w zestawieniu "Lista Bogaczy" publikowanym każdego roku przez "Sunday Times".

***

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina >>>