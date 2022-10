Benedykt XVI wziął ostatnio udział w spotkaniu z księdzem Mauricem Agbaw-Ebai z amerykańskiego Seminarium świętego Jana Chrzciciela w Bostonie. Duchowny udostępnił następnie w mediach społecznościowych zdjęcia papieża-seniora. Są to też pierwsze od dawna fotografie, na którym widać, jak teraz wygląda była głowa Kościoła katolickiego.

