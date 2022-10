Dyrektor małego ogrodu zoologicznego "Akwarium" w Sztokholmie w Szwecji Jonas Wallstroem powiedział w rozmowie z gazetą "Aftonbladet", że poszukiwania czteroletniego samca kobry trwają od soboty 22 października. W ogrodzie wąż otrzymał już przydomek "Sir Waas" - od norweskiego zapisu nazwiska iluzjonisty Houdiniego, który urodził się w Budapeszcie jako Erik Weisz.

Szwecja. Ucieczka 2,5-metrowego, jadowitego węża. "Mniej więcej wiemy, gdzie może być"

Sir Wass niedawno trafił do "Akwarium", gdzie miał stworzyć parę z samicą kobry. - Zamiast się do niej zalecać, wypchnął lampę i wypełzł z terrarium - powiedział Wallstroem. W niedzielę teren zoo został zamknięty, a w całym budynku rozmieszczono pułapki z klejem, przynęty w postaci martwych szczurów oraz rozsypano mąkę, by pełzający wąż zostawił ślad. Żadne z tych działań nie przyniosły rezultatów.

Mimo to dyrektor jest zdania, że wąż znajduje się w obiekcie, a dokładniej na zapleczu technicznym. - Mniej więcej wiemy, gdzie może być, ale trudno jest nam się tam dostać - powiedział. Dyrektor przyznał, że nigdy nie powinno dojść do takiej sytuacji, jednak obecnie działania zoo skupiają się na schwytaniu zwierzęcia. - To niebezpieczny wąż, ale nie jest też szczególnie agresywny - przekazał Wallstroem cytowany przez "Norway Postsen".

W sierpniu 2019 roku w tym samym zoo doszło do innego, niebezpiecznego incydentu. Wówczas krokodyl odgryzł rękę 80-letniemu mężczyźnie, który oparł się o ogrodzenie, aby wygłosić toast na firmowej imprezie.

Kobra królewska jest największym z jadowitych węży na świecie. Osiąga do 5,7 m długości i może ważyć do 9 kilogramów. Jad kobry królewskiej jest na tyle silny, że jednym ukąszeniem wąż ten jest w stanie zabić dorosłego słonia - zgon następuje w ciągu trzech godzin. Zaatakowany człowiek, któremu nie zostanie udzielona pomoc, może umrzeć w zaledwie kwadrans. Chociaż kobra królewska nie ma naturalnego przeciwnika, to gatunek ten jest coraz rzadziej spotykany w naturze (na terenach Bangladeszu, Mjanmy, Kambodży, Indii, Indonezji, Laosu, Tajlandii, Wietnamu, Chin, zachodniej Malezji czy na Filipinach) - powodem jest działalność człowieka i niszczenie naturalnego środowiska.

