Rosjanie używają tanich irańskich dronów Shahed do ataków na Ukrainę. Chociaż pojedyncze maszyny są łatwe do zneutralizowania przez ukraińską ochronę powietrzną, to ich zmasowany atak sprawia, że niektóre z nich przedzierają się przez obronę i trafiają w ukraińskie cele. Z tego powodu minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba zaapelował do Izraela o broń do obrony przeciwlotniczej. Prośba ta została jednak odrzucona przez szefa MON Izraela Benny'ego Gantza. Powodem odmowy ma być to, że Izrael jest uzależniony od Rosji w sprawie możliwości przeprowadzania nalotów w Syrii.

REKLAMA

Zobacz wideo "Putin postawił wszystko na jedną kartę. Dał ostatnią szansę generałom"

Wojna w Ukrainie. Izrael przekazał dane wywiadowcze, które mogą pomóc w obronie przed irańskimi dronami Shahed

Doradca ukraińskiego ministra obrony Jurij Sak w rozmowie z "New York Timesem" powiedział jednak, że Izrael dostarczył dane wywiadowcze potrzebne do zestrzelania irańskich dronów. Informacje te mają pomóc Ukrainie w bardziej skuteczny sposób namierzać drony, co może skutkować ich lepszym neutralizowaniem.

- Te irańskie drony, które uderzają w ukraińskie miasta, nie zostały opracowane, nie były przeznaczone dla Ukrainy. Zostały opracowane do uderzania w Izrael. Używają Ukrainy jako poligonu, aby zobaczyć słabe punkty, udoskonalić je, i prędzej czy później użyją ich przeciwko Izraelowi - powiedział Sak.

Przeczytaj więcej informacji z Ukrainy na stronie głównej Gazeta.pl.

Ukraina zniszczyła ponad połowę irańskich dronów użytych przez Rosję

Rosja zamówiła z Iranu ok. 1700 dronów. "Terror z użyciem Shahedów może trwać przez długi czas"

Z kolei szef ukraińskiego wywiadu Kyryło Budanow powiedział "Ukraińskiej Prawdzie", że około 30 proc. wystrzeliwanych przez Rosjan irańskich dronów trafia w cele w Ukrainie. Dodał też, że Federacja Rosyjska ciągle zamawia koleje Shahedy. Jednorazowa dostawa ma zawierać 300 irańskich dronów. Obecnie Rosjanie mają wykorzystywać sprzęt z drugiej dostawy. Łącznie najeźdźcy zamówili około 1700 dronów.

Z danych na 22 października wynika, że Rosjanie zużyli około 330 shahedów, z czego 222 drony zostały zestrzelone przez Ukraińców. - Pozostałe drony [108 sztuk - red.], w takim czy innym stopniu, osiągnęły swoje cele - nie zawsze trafiały dokładnie, czasem gdzieś w pobliżu celu [...]. Terror z użyciem Shahedów może rzeczywiście trwać przez długi czas - dodał Budanow.

Rosjanin katapultował się z płonącego samolotu. Wszystko nagrał [WIDEO]