Obwód chersoński, który przylega do anektowanego przez Rosję w 2014 roku Krymu, został zajęty przez wojska agresora tuż po rozpoczęciu inwazji. Pod koniec sierpnia armia ukraińska rozpoczęła na tych terenach kontrofensywę. Rosyjski minister edukacji Siergiej Krawcow stwierdził na Telegramie, że "sytuacja jest trudna". Zaapelował do mieszkańców Chersonia, by uciekali z miasta. - To kluczowe, żebyście ratowali swoje życia - cytuje jego słowa w niedzielę (23 października) rosyjska agencja informacyjna RIA Novosti. - Z pewnością wrócicie - obiecał.



Rosja kontynuuje propagandę w Chersoniu. "Ponownie zalecamy opuszczenie miasta"

Okupacyjne władze twierdzą, że mieszkańcy Chersonia są przewożeni na Krym z powodu "nagłego wzrostu liczby ludzi chcących opuścić miasto". Od wtorku do niedzieli "ewakuowanych" w ten sposób miało być 25 tysięcy osób - podaje Agencja Reutera.

- Ponownie zalecamy opuszczenie miasta i zachodniego brzegu Dniepru - zaapelował w niedzielę na Telegramie zastępca szefa okupacyjnej administracji obwodu chersońskiego Kirył Stremusow. - Nie oddamy Chersonia - podsumował. Chersoń dla Władimira Putina jest strategicznie ważny. Jego utrata uniemożliwiłaby mu zdobycie Mikołajowa i Odessy.

Przypomnijmy, Rosja próbuje zastraszyć mieszkańców okupowanego Chersonia, rozpowszechniając fałszywe doniesienia o rzekomo planowanym przez Ukrainę "ostrzale dzielnic mieszkalnych". W związku z tym trwa "zorganizowane przemieszczenie", czyli przymusowa ewakuacja mieszkańców i przenoszenie na lewy brzeg Dniepru. Andrij Jermak, szef kancelarii Wołodymyra Zełenskiego skomentował, że działania te są "propagandową pokazówą", a "Siły Zbrojne Ukrainy nie ostrzeliwują miast ukraińskich, bo to robią wyłącznie rosyjscy terroryści".

Zdaniem kolaborantów oraz gen. Siergieja Surowikina, który 8 października został dowódcą rosyjskich wojsk w Ukrainie, działania mają ochronić ludność cywilną. Dowódca - zwany także "kanibalem" lub "rzeźnikiem Syrii" - oskarżył Kijów o rzekome przygotowywanie zmasowanego ataku rakietowego na tamę elektrowni wodnej w Kachowce w obwodzie chersońskim oraz oświadczył, że priorytet stanowi sprawna ewakuacja ludności na lewy brzeg Dniepru z regionów zagrożonych zalaniem.

Warto podkreślić, że zachodni brzeg, z którego Rosjanie wywożą mieszkańców, jest wyższy od wschodniego, na który ich przewożą. W razie ewentualnej powodzi to temu drugiemu grozi niebezpieczeństwo.

Wojna w Ukrainie. Rosjanie wywożą dzieci z niepełnosprawnościami

Od początku wojny pojawiały się doniesienia, że Rosjanie porywają ukraińskie dzieci i nielegalnie wywożą je z kraju.

"Tajemnica adopcji nigdy nie pozwoli im dowiedzieć się, czy ich rodzice zostali zabici, wysłani do obozów koncentracyjnych lub deportowani" - zwróciła uwagę Oksana Ostapczuk, publikująca na Twitterze historie z rosyjskiej inwazji na Ukrainę, która udostępniła nagranie ze "spotkania" 24 ukraińskich dzieci z obwodu donieckiego z nowymi "rodzicami" w Nowosybirsku.

Ukraińskie władze przekazały, że w okupowanym obwodzie chersońskim Rosjanie wywożą dzieci z niepełnosprawnościami intelektualnymi, mieszkające w ośrodku w Oleszkach. Według stanu na sobotę (22 października) do kraju agresora miało zostać przetransportowanych 12 dzieci.

- Na terytoriach okupowanych Rosjanie nadal cynicznie porywają nasze dzieci - poinformował 23 października na Telegramie Andrij Jermak, szef kancelarii prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

