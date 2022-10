Wielka Brytania. Dziś możemy poznać nazwisko następcy Liz Truss. Kim jest faworyt Rishi Sunak?

Zobacz wideo Jak będzie wyglądała Wielka Brytania pod panowaniem Karola III?

"Hasta la vista, baby" - tymi słowy Boris Johnson żegnał się z Izbą Gmin. Latem sugerował, że wróci, jednak nominacje od kolegów i koleżanek partyjnych nie spływały tak, jak się tego spodziewał. Wiele ważnych postaci prawego skrzydła partii deklarowało poparcie dla Rishiego Sunaka, a nie dla byłego premiera. Ostatecznie opór w ugrupowaniu okazał się zbyt duży, a obawy, że nawet w przypadku zwycięstwa partią nie będzie się dało sterować - zbyt realne.

Faworytem jest teraz właśnie Rishi Sunak, były minister w rządzie Johnsona. Był finalistą już w poprzednim, wrześniowym wyścigu. Prezentował się jako głos ekonomicznego rozsądku - przestrzegał przed pomysłami gospodarczymi Liz Truss, a większość jego prognoz się sprawdziła. Tyle że część Konserwatystów nie darzy go sympatią, winiąc za przyspieszenie upadku Borisa Johnsona.

Johnson wycofał się z wyścigu o fotel brytyjskiego premiera. Faworytem Sunak

W poniedziałek możemy poznać nazwisko następcy Liz Truss

Rishi Sunak osiągnął już próg stu nominacji poselskich wymaganych do tego, by oficjalnie wejść do wyścigu. Na razie jest jedyny i jeśli nie zmieni się to do poniedziałkowego popołudnia, albo jeśli jego rywalka wycofa kandydaturę, były minister finansów stanie się nowym szefem partii, a wkrótce potem - premierem.

Jest też druga możliwość. Próg może również przekroczyć Przewodnicząca Izby Gmin, Penny Mordaunt, która obecnie ma ponad 20 nominacji. Wtedy odbędą dwa głosowania. Najpierw - jeszcze w poniedziałek - posłowie ustawiliby dwójkę kandydatów w kolejności - po to, by pokazać członkom Partii Konserwatywnej, kto jest ich faworytem. Następnie głosowałoby szersze grono: członkowie ugrupowania w całym kraju. Rezultaty poznalibyśmy w piątek.

Kim jest Rishi Sunak?

Rishi Sunak ma 42 lata. Urodził się w Southampton, jego rodzina ma indyjskie korzenie. Jego ojciec był lekarzem, a matka prowadziła własną aptekę. Jak podkreśla polityk na swojej stronie internetowej, jego rodzice z oddaniem służyli lokalnej społeczności.

Zdobył dyplom prestiżowego kierunku polityka, filozofia i ekonomia na Uniwersytecie Oksfordzkim. Studiował również na Stanford University w Stanach Zjednoczonych, gdzie ukończył studia Master of Business Administration (MBA). Był współwłaścicielem dużej firmy inwestycyjnej, która współpracowała m.in. z przedsiębiorstwami z Doliny Krzemowej.

W 2015 roku został po raz pierwszy wybrany posłem do Izby Gmin. Pełnił funkcję podsekretarza stanu w Departamencie Mieszkalnictwa, Społeczności i Samorządu Lokalnego. Był ministrem finansów podczas pandemii, przygotował bezprecedensowy program wsparcia dla biznesu i pracowników. Jego poglądy gospodarcze są bliskie wolnorynkowemu skrzydłu partii, w tradycji Margaret Thatcher. 5 lipca 2022 roku sprzeciwił się ówczesnemu premierowi Borisowi Johnsonowi i podał się do dymisji.

Jest jednym z najbogatszych ludzi w kraju, znalazł się w zestawieniu "Lista Bogaczy" publikowanym każdego roku przez "Sunday Times".

Prywatnie ma żonę i dwie córki - Krishnę i Anoushkę.

Liz Truss rezygnuje z urzędu

W czwartek, po 45 dniach urzędowania, Liz Truss zrezygnowała ze stanowiska premierki Zjednoczonego Królestwa. - Nie mogę już sprawować mandatu i nie mogę sprawować władzy powierzonej mi przez Partię Konserwatywną - powiedziała, dodając, że chciała zapewnić Brytyjczykom stabilność w trudnych czasach. Jej reformy przyniosły jednak pogłębienie kryzysu gospodarczego na Wyspach Brytyjskich.

Dzień wcześniej w brytyjskim parlamencie musiała bronić się przed wezwaniami do złożenia dymisji. Przeciwko jej polityce buntowali się nawet członkowie jej własnej partii.