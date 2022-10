Do zdarzenia doszło w niedzielę (23 października). Dwoje aktywistów z Letzte Generation (z niemieckiego: Ostatnia Generacja) w Muzeum Barberini w Poczdamie obrzuciło obraz "Les Meules" Claude'a Moneta żółtą substancją. Jak twierdzą, było to purée ziemniaczane. Po wszystkim przykleili dłonie do ścian.



Niemcy. Claude Monet w purée ziemniaczanym. "Ludzie głodują, marzną, umierają"

Aktywiści podkreślili, że ich akcja to "ostatni dzwonek alarmowy" w obliczu katastrofy klimatycznej - podaje "The Guradian". Według nich "obraz będzie bezwartościowy, jeśli będziemy musieli walczyć o żywność".

- Ludzie głodują, marzną, umierają. To katastrofa klimatyczna, a wy boicie się zupy pomidorowej lub purée ziemniaczanego na obrazie. Wiecie, czego ja się boję? Boję się, bo nauka mówi nam, że nie będziemy w stanie wykarmić swoich rodzin w 2050 r. - oświadczył jeden z protestujących. - Czy potrzeba ziemniaczanego purée na obrazie, byście posłuchali? - dodał.

Grupa Letzen Generation udostępniła nagranie z incydentu na Twitterze. "Jeśli trzeba rzucić w obraz ziemniaczanym purée lub zupą pomidorową, aby przypomnieć społeczeństwu, że droga paliw kopalnych zabija nas wszystkich, to przedstawiamy purée ziemniaczane na obrazie!" - skomentowała.

"To jest kulturowe barbarzyństwo"

Strajk Letzte Generation spotkał się z krytyką władz. - To jest kulturowe barbarzyństwo, a nie polityczne wyrażanie opinii - powiedział burmistrz Poczdamu Mike Schubert (SPD). Akcję potępiła również brandenburska ministerka kultury Manja Schüle. "W ten sposób działacze wyrządzają tej sprawie krzywdę i celowo niszczą nasze skarby kultury" - napisała na Twitterze.

Obraz "Les Meules" był za szkłem, więc płótno nie miało bezpośredniego kontaktu z ziemniaczanym purée - przekazała rzeczniczka Muzeum Barberini przekazała "Der Tagesspiel". Według niej policja szybko przybyła na miejsce zdarzenia, a dłonie sprawców aktu wandalizmu odklejono od ściany "stosunkowo łatwo".

Mimo to eksperci ustalają, czy doszło do zniszczeń. Praca ponownie zostanie wystawiona 26 października.

W ubiegłym roku członkowie Letztze Generation zorganizowali strajk głodowy przed budynkiem Reichstagu w Berlinie. Przyklejali się także do najbardziej ruchliwych autostrad w Niemczech. Protest wywołał brak działań polityków w obliczu kryzysu klimatycznego.

Jak pisaliśmy na Gazeta.pl, w połowie października berlińska policja, aby przygotować się do takich sytuacji, zakupiła łącznie 100 litrów oleju kuchennego. Produkt ma dobrze sobie radzić z klejem. Nie wiadomo, ile dokładnie oleju zostało rozdysponowanego do poszczególnej jednostki - pozostanie to tajemnicą "ze względów taktycznych".

