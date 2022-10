Jak informuje AP, w poniedziałek 24 października Korea Północna i Południowa wymieniły się strzałami ostrzegawczymi wzdłuż spornej, zachodniej granicy morskiej. Korea Południowa nadała ostrzeżenia, a później także strzały ostrzegawcze po tym, jak północnokoreański statek handlowy naruszył granicę morską. Miało to miejsce o godzinie 3:42 rano.

REKLAMA

Zobacz wideo Tajemnicze „zniknięcie" Kim Dzong Una budzi wiele pytań. Gdzie był dyktator Korei Północnej i czego jeszcze nie wiemy?

Korea Północna i Południowa - wymiana ognia na spornej granicy

Następnie wojsko Korei Północnej odpowiedziało wystrzeleniem 10 pocisków artyleryjskich w kierunku wód terytorialnych, gdzie "wykryto ruch wroga morskiego". Północ oskarżyła też Koreę Południową o rzekome wtargnięcie okrętu wojskowego na swoje wody "pod pretekstem rozprawienia się z niezidentyfikowanym statkiem". Media nie podają żadnych informacji o dodatkowych walkach.

Granica morska zachodniego wybrzeża Półwyspu Koreańskiego jest źródłem długiego konfliktu. Dowództwo ONZ, pod przewodnictwem Stanów Zjednoczonych, wyznaczyło granicę obu państw pod koniec wojny koreańskiej, która miała miejsce w latach 1950-1953. Północ nalega jednak na przesunięcie granicy, która mocno naruszyłaby bezpieczeństwo południa. Najbardziej śmiercionośnymi wydarzeniami, które miały miejsce na tym obszarze, są dwa ostrzały wykonane przez Koreę Północną w 2010 roku. Wówczas zginęło 50 obywateli Korei Południowej.

Z danych Korei Południowej wynika, że poniedziałkowy incydent naruszył międzykoreańskie porozumienie z 2018 roku, które dotyczy zmniejszenia interakcji wojskowych i podważenia stabilności na Półwyspie Koreańskim.

Przeczytaj więcej aktualnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Chiny zablokowały lot Błaszczaka do Seulu? Ociepa: To byłby precedens

Korea Południowa będzie kontynuowała ćwiczenia wojskowe wraz z siłami USA

Południowokoreański analityk wojskowy w rozmowie z AP powiedział, że Północ najpewniej celowo planowała wtargnięcie własnego statku na granicę z Południem. Jak dodał Cheong Seong-Chang, "niewyobrażalne jest", by statek handlowy zdecydował się na ten krok bez pozwolenia wojsk Północy.

Ekspert dodaje, że państwo pod dyktaturą Kim Dzong Una jest coraz bardziej ośmielone przez ostatnie testy rakietowe, co może oznaczać kolejne spory na granicy z Południem. Od połowy września Korea Północna wystrzeliła w sumie 15 rakiet krótkiego i średniego zasięgu twierdząc, że jest to odpowiedź na manewry marynarki Południa prowadzone wraz z siłami USA. - Południowokoreańskie wojsko musi rozpocząć przygotowania, aby zapobiec nowym potyczkom na Morzu Zachodnim i uniemożliwić doprowadzenie do ostrzału artyleryjskiego przez wojsko Korei Północnej na wyspie granicznej - dodał Cheong.

Korea Północna przeprowadziła kolejny test. Są też doniesienia o samolotach

W przyszłym tygodniu Korea Południowa i Stany Zjednoczone mają przeprowadzić wspólne ćwiczenia sił powietrznych. Udział w nich weźmie około 240 samolotów bojowych, w tym myśliwców F-35 eksploatowanych przez oba narody. Ćwiczenia mają na celu sprawdzenie zdolności operacyjnych obu krajów i poprawę gotowości bojowej.