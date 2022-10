Nowe informacje o stanie zdrowia Salmana Rushdiego po ataku nożownika. "Najważniejsze, że będzie żył"

Agent Salmana Rushdiego Andrew Wylie udzielił wywiadu hiszpańskiemu dziennikowi "El Pais", w którym podkreślił, że pisarz odniósł w wyniku ataku nożownika "głębokie rany".

Stracił wzrok w jednym oku. Miał trzy poważne rany na szyi. Jedna ręka jest bezwładna, ponieważ nerwy w ramieniu zostały przecięte

- mówi w sobotnim wywiadzie Andrew Wylie.

Agent Salmana Rushdiego o stanie jego zdrowia. "Najważniejsze, że będzie żył"

Andrew Wylie podkreślił, że sierpniowy atak na Salmana Rushdiego był "brutalny". - Autor miał około 15 ran w klatce piersiowej i tułowiu. Nie mogę zdradzić miejsca jego pobytu. Najważniejsze, że będzie żył. To jest dużo ważniejsza informacja - odparł agent literata zapytany o to, czy Rushdie jest nadal w szpitalu.

Rozmówca "El Pais" przyznał, że w przeszłości rozmawiał z Salmanem Rushdiem o możliwości zamachu na jego życie. Obawiali się tego po nałożeniu na autora fatwy w 1989 r.

Główne niebezpieczeństwo, przed którym stanął tak wiele lat po narzuceniu fatwy, pochodziło od przypadkowej osoby, która pojawiła się znikąd i zaatakowała go. Nie można się przed tym chronić, ponieważ jest to całkowicie nieoczekiwane i nielogiczne. To było jak morderstwo Johna Lennona

- ocenił Wylie.

W 1988 r. Salman Rushdie wydał "Szatańskie wersety". Dzieło wywołało oburzenie w niektórych fundamentalistycznych środowiskach muzułmańskich, którzy uważają je za obrazę proroka Mahometa. Rok później Rushdie został obłożony fatwą przez irańskiego ajatollaha Chomeiniego. Fatwa pozwalała muzułmanom na zabicie pisarza. Przez lata, w obawie o zdrowie i życie, Salman Rushdie był pod ochroną brytyjskiej policji.

Salman Rushdie zaatakowany przez nożownika przed wykładem w USA

Do ataku na Rushdiego doszło 12 sierpnia br. Mężczyzna, który został oskarżony o atak, został przesłuchany, ale nie przyznał się do winy. Sąd w Mayville w stanie Nowy Jork nie zgodził się na zwolnienie za kaucją. 24-letni Hadi Matar usłyszał zarzuty dotyczące usiłowania zabójstwa oraz napaści. Nie przyznał się do winy. Motywy ataku są nieznane. Według policji mężczyzna działał sam. Grozi do 25 lat więzienia.

Salman Rushdie w czerwcu skończył 75 lat. Oprócz "Szatańskich wersetów" napisał m.in. "Grimus", "Dzieci północy" (za tę powieść otrzymał Nagrodę Bookera), "Wstyd", "Furia", "Czarodziejka z Florencji". Laureat wielu nagród i wyróżnień m.in. w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Włoszech, Indiach, Austrii i Stanach Zjednoczonych. Obecnie jest wykładowcą na Uniwersytecie Nowojorskim. Jego książki przetłumaczono na ponad 40 języków.

