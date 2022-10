"Wielka Brytania to wspaniały kraj, ale stoimy w obliczu głębokiego kryzysu gospodarczego" - napisał w niedzielę na Twitterze Rishi Sunak. "Wybór, którego teraz dokonuje nasza partia, zadecyduje, czy następne pokolenie Brytyjczyków będzie miało więcej możliwości niż poprzednie. Dlatego zamierzam zostać liderem Partii Konserwatywnej i waszym nowym premierem" - dodał.

"Chcę naprawić naszą gospodarkę, zjednoczyć naszą partię i przysłużyć się naszemu państwu" - napisał Sunak.

Nowy lider Partii Konserwatywnej zostanie jednocześnie premierem kraju i zastąpi na stanowisku Liz Truss, która w czwartek ogłosiła swoją rezygnację z urzędu. Była to najkrótsze urzędowanie premiera Wielkiej Brytanii w historii. Truss podała się do dymisji po zaledwie 45 dniach. Choć twierdziła, że chciała zapewnić Brytyjczykom stabilność, jej reformy doprowadziły do pogłębienia kryzysu gospodarczego - wzrosły raty kredytów hipotecznych, osłabił się funt, interweniować musiał bank centralny.

Kto będzie walczył o fotel premiera?

Politycy, którzy chcą wziąć udział w wyścigu o fotel przywódcy, do godz. 14 (czasu miejscowego) w poniedziałek muszą uzyskać poparcie co najmniej stu kolegów klubowych. Sunaka oficjalnie poparło już 120 posłów.

Oficjalnie, poza Sunakiem, swój start ogłosiła tylko liderka Izby Gmin Penny Mordaunt. Na razie zdobyła ona poparcie niewielu ponad 20 posłów.

Według brytyjskich mediów do rządu mógłby powrócić Boris Johnson, który na początku września ustąpił z urzędu (rezygnację ogłosił jeszcze w lipcu). Choć Johnson nie ogłosił jeszcze oficjalnie swojego powrotu, w sobotę wrócił z wakacji w Dominikanie, co zwróciło uwagę brytyjskich mediów. Były premier miał już zdobyć nawet poparcie 100 posłów, publicznie poparły go jednak tylko 53 osoby.

Tajne spotkanie Sunaka i Johnsona?

Brytyjska agencja informacyjna PA Media, na którą powołuje się CNN, opisała, że w sobotę Boris Johnson i Rishi Sunak mieli odbyć tajne spotkanie, które trwało do późnego wieczora. Początkowo spekulowano o ich porozumieniu, później pisano, że do konsensusu jednak nie doszło.

Przypomnijmy, Rishi Sunak był ministrem finansów w rządzie Borisa Johnsona od lutego 2020 do początku lipca 2022. Sunak zrezygnował wówczas ze stanowisk, a razem z nim ówczesna ministerka zdrowia Sajida Javida. To pociągnęło za sobą kolejne rezygnacji, w konsekwencji których do dymisji podał się Johnson.