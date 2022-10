Wojna w Ukrainie. Rosjanie urządzili sobie "koszary" w chlewie [WIDEO]

Ukraińskie wojska podczas wyzwalania i wysiedlania kolejnych regionów w kraju, znalazło "koszary" rosyjskiego okupanta. Jak się okazała, Rosjanie "urządzili się" w chlewie, zresztą - według ukraińskiej armii - wybrali tego typu lokalizację już nie po raz pierwszy.

Rosyjskie koszary w chlewie. Ukraińska armia: Naturalne środowisko

O nietypowej lokalizacji, w której stacjonowały oddziały rosyjskiego najeźdźcy, poinformował na Telegramie Komitet Strategiczny Sił Zbrojnych Ukrainy. Podczas wysiedlania kolejnych regionów ukraińskie wojsko odkryło w chlewie m.in. papierowe torby z żywnością - na filmiku widzimy czerwone opakowanie podpisane w języku rosyjskim jako cukier.

Oprócz tego w chlewni znajdował się też rosyjski mundur oraz mnóstwo śmieci wskazujących na wcześniejszą obecność ludzi w tym miejscu. Ukraińcy we wpisie wskazali, że to nie pierwszy raz, gdy znajdują ślady po Rosjanach w miejscach takich jak chlew.

Zełenski postawił warunek ws. rozmów z Rosją: Każda wojna kończy się dyplomacją

"Nie uwierzycie, ale to wideo z rosyjskich koszar. Co zaskakujące, znowu jest to chlew. Kacapy [pogardliwe określenie z języka ukraińskiego na rosyjskiego chłopa lub człowieka ograniczonego, przezwisko te spotykane jest również w języku polskim w tymże samym znaczeniu - red.] w swoim naturalnym środowisku" - komentuje na Telegramie Komitet Strategiczny Sił Zbrojnych Ukrainy.

ISW: Celem rosyjskich ataków jest odciągnięcie sił ukraińskich z linii frontów

Rakietowe ataki na infrastrukturę krytyczną, które ostatnimi dniami przeprowadził rosyjski agresor na terytorium Ukrainy, mają na celu przekierowanie sił ukraińskich na jej obronę - twierdzi amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Tylko w sobotę Rosjanie przeprowadzili kilkadziesiąt ataków na ukraińskie zakłady energetyczne, w wyniku których około półtora milinów odbiorców zostało pozbawionych dostępu do prądu. Zdaniem amerykańskiego ośrodka analitycznego przekierowanie ukraińskich sił może pozwolić okupantowi na chwilę wytchnienia w obliczu kontrofensywy obrońców na charkowskim, donieckim i chersońskim odcinkach frontów.

Zdaniem Instytutu Studiów nad Wojną rosyjskie uderzenia na ukraińską infrastrukturę energetyczną powodują tragedię humanitarną, nie zmieniając jednak znacząco sytuacji na polu walki. Przerwy w dostawie prądu w połączeniu z zimową pogodą i uszkodzeniami domów zwiększają natomiast cierpienia cywilów.

Ukraińskie wojska: Rosjanie próbują opuścić Chersoń. Zabierają samochody

"Od 10 października między 30-40 procent całej infrastruktury energetycznej Ukrainy zostało poddane atakom rosyjskich rakiet. Ukraina straciła 4 tysiące MW mocy wytwórczych. Rosja wyrządziła szkody, których naprawa będzie kosztować miliardy dolarów" - stwierdza ISW.

W wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wezwał mieszkańców miast do ograniczonego korzystania z urządzeń elektrycznych. - Najważniejszym celem terrorystów jest energetyka - powiedział. Państwowy operator sieci energetycznych Ukrenergo zarządził ograniczenia w dostępie do prądu w 10 obwodach.