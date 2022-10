Chersoń. Okupacyjne władze nakazały natychmiastową ewakuację. "Zagrożenie terrorystyczne"

Zobacz wideo "Putin postawił wszystko na jedną kartę. Dał ostatnią szansę generałom"

Okupacyjne "władze" nakazały ludziom zabrać ze sobą dokumenty, pieniądze, kosztowności oraz ubrania - podaje Ukraińska Prawda. Ewakuacja ma się odbywać kutrami.

Przypomnijmy, że kilka dni temu rozpoczęła się ewakuacja kolaboracyjnego personelu. Z kolei w czwartek ukraińskie źródła poinformowały, że na lewy brzeg Dniepru okupant kieruje swój sprzęt wojskowy. W sobotę brytyjski wywiad wojskowy - w swoim codziennym komunikacie - zaznaczył, że rosyjskie siły w Chersoniu znajdują się pod coraz większą presją i "kontynuują wzmacnianie przepraw przez Dniepr".

Rosjanie atakują infrastrukturę energetyczną. "Typowa taktyka terrorystów"

Rosjanie rozpoczęli zrzuty wody ze zbiornika w Kachowce

Z kolei według przewidywań analityków amerykańskiego Instytutu Studiów Wojennych rosyjscy okupanci będą próbowali wysadzić tamę hydroelektrowni w Kachowce. W sobotę po południu Ukraińska Prawda podała, że Rosjanie rozpoczęli zrzuty wody ze zbiornika. Takie informacje miał przekazać mianowany przez Kreml marionetkowy gubernator regionu. - Elektrownia wodna nadal pracuje, choć trzy bloki uległy awarii - powiedział Wołodymyr Leontiew.

Dwa dni temu Wołodymyr Zełenski oskarżył Rosję o przygotowywanie ataku na Kachowską Elektrownię Wodną. Mówił o podłożonych ładunkach wybuchowych pod tamę i agregaty elektrowni. Prezydent Ukrainy zaapelował do społeczności międzynarodowej, aby podjęła działania prewencyjne w związku z szykowanym przez Rosjan atakiem. - Musimy teraz wszyscy razem - wszyscy Europejczycy, wszyscy światowi przywódcy i wszystkie organizacje międzynarodowe - wyjaśnić państwu terrorystycznemu, że atak na elektrownię w Kachowce będzie oznaczało to samo, co użycie broni masowego rażenia - powiedział ukraiński prezydent.

Zdaniem Instytutu Studiów Wojennych rosyjski okupant zaminował tamę kachowską jeszcze w kwietniu.

