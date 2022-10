Ukraina. Rosjanie atakują infrastrukturę energetyczną. Zełenski: Typowa taktyka terrorystów

Zobacz wideo Buzek: Ukraina, jeśli chodzi o drogę do UE, to specjalny przypadek

Wołodymyr Zełenski nazwał ataki wojsk rosyjskich terroryzmem i zaapelował do społeczności międzynarodowej o reakcję. "Agresor nadal terroryzuje nasz kraj. W nocy wróg przypuścił zmasowany atak. (...) To zdjęcie [załączone do wpisu - red.] to tylko jeden z przykładów tego, jak wróg próbuje nas złamać! To podłe uderzenia w obiekty infrastruktury krytycznej" - napisał prezydent Ukrainy w mediach społecznościowych.

"To typowa taktyka terrorystów. Świat może i musi powstrzymać ten terror" - podkreślił polityk. Podziękował też żołnierzom obrony powietrznej i służbom energetycznym, które obecnie pracują nad przywróceniem elektryczności, za ich pracę.

Ukraina: Prawie półtora mln konsumentów zostało bez prądu z powodu ataków Rosji

Przypomnijmy - Rosjanie masowo ostrzeliwują obiekty infrastruktury energetycznej na Ukrainie. Według ukraińskiego operatora Ukrenerho skala zniszczeń po sobotnich atakach jest większa niż ta powstała w wyniku ataku rakietowego z początku zeszłego tygodnia. W Ukrainie prawie półtora miliona konsumentów zostało bez prądu - podała agencja Ukrinform, powołując się na wiceszefa Kancelarii Prezydenta Kyryła Tymoszenkę.

Największe problemy z dostępem do elektryczności są w obwodzie chmielnickim, położonym na zachodzie kraju. Tam prądu nie ma 672 tysiące odbiorców. Poważne problemy są także w obwodach czerkaskim, mikołajowskim i rówieńskim.

Kyryło Tymoszenko przekazał przez Telegram, że wróg nadal atakuje obiekty energetyczne w różnych regionach Ukrainy. Dodał, że łącznie siły obrony powietrznej kraju zniszczyły 18 rosyjskich pocisków. Zapewnił też, że odpowiednie służby rozpoczynają prace naprawcze na obszarach pozbawionych prądu.

"Zmasowany atak rakietowy Rosjan na obiekty energetyczne" w Ukrainie