Alarm przeciwlotniczy dla niemal całej Ukrainy. Pierwsze doniesienia o eksplozjach

W sobotni poranek alarm lotniczy rozbrzmiewa na niemal całym terytorium Ukrainy - informuje NEXTA. Mieszkańcy miast Smiła (obwód czerkaski) i Czerkasy (centralna Ukraina) informują o wybuchach w regionie. Eksplozje potwierdził szef lokalnej administracji Igor Taburets.

Wybuchy słychać także w obwodzie kijowskim i Odessie. Ołeksij Kułeba, szef władz obwodu kijowskiego, przekazał, że w regionie działa obrona przeciwlotnicza i zaapelował do mieszkańców o pozostawanie w schronach.

W sieci pojawił się także film przelotu rosyjskiej rakiety nad Odessą.

"Kijów Independent" informuje również, że Rosja zwiększyła zgrupowanie na Morzu Czarnym do dziesięciu statków, w tym trzech lotniskowców rakiet ziemia-powietrze wyposażonych w 24 pociski Kalibr.

Ukraina. Sytuacja na froncie

W ciągu minionej doby Rosjanie ostrzelali terytorium Ukrainy prawie 120 razy. Rzecznik ukraińskiego Sztabu Generalnego Ołeksandr Sztupun poinformował, że rosyjska armia próbuje prowadzić działania ofensywne na kierunku Bachmutu i Awdijiwki w obwodzie donieckim.

- W ciągu minionej doby wróg wystrzelił 5 rakiet i przeprowadził 19 nalotów. Oddał też ponad 94 strzałów z systemów rakietowych. Pociski spadły na około 20 miejscowości. Są wśród nich Charków, Kupiańsk, Bachmut, Odradiwka, Marjinka i Zełenopilla w obwodzie donieckim oraz Zaporoże i Nowoskresenske w obwodzie chersońskim' - powiedział rzecznik ukraińskiego Sztabu Generalnego. Dodał, że Rosjanie używali między innymi pocisków samosterujących, a także wyprodukowanych w Iranie dronów Shahed-136.

W odpowiedzi ukraińskie lotnictwo dokonało 16 uderzeń na siły rosyjskie, między innymi na magazyny sprzętu wojskowego.

USA: Nie widzę zainteresowania Moskwy rozmowami na temat zakończenia wojny na Ukrainie

W czwartek Sekretarz stanu USA Antony Blinken powiedział, że nie widzi zainteresowania Moskwy rozmowami na temat zakończenia wojny na Ukrainie. Jego zdaniem nie zmienił tego także fakt, że sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych Lloyd Austin rozmawiał po raz pierwszy od maja ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Szojgu. Miał mu przekazać, jak duże znaczenie ma utrzymanie kanałów komunikacji w czasie trwającej wojny z Ukrainą. Rosyjskie ministerstwo obrony potwierdziło, że politycy rozmawiali ze sobą.

Lloyd Austin osobno rozmawiał z ministrem obrony Ukrainy Ołeksijem Reznikowem, aby "zapewnić go o niezachwianym zaangażowaniu USA we wspieranie zdolności Ukrainy do przeciwdziałania rosyjskiej agresji".

Antony Blinken powiedział na wspólnej konferencji prasowej z francuską minister spraw zagranicznych Catherine Colonną, że Stany Zjednoczone będą utrzymywać kontakty z Rosją, ale podkreślił, że jakakolwiek szersza dyplomacja zależy od zainteresowania prezydenta Władimira Putina powstrzymaniem agresji. "W tej chwili nie widzimy na to żadnych dowodów. Wręcz przeciwnie - widzimy, jak Rosja podwaja i potraja swoją agresję" - powiedział sekretarz stanu USA.