Wezwanie Donalda Trumpa pod rygorem odpowiedzialności karnej poparli wszyscy członkowie komisji śledczej Kongresu USA. Ich zdaniem były prezydent Stanów Zjednoczonych "osobiście zaaranżował" wydarzenia z 6 stycznia 2021 r., których uczestnicy kwestionowali wyniki wyborów prezydenckich. Komisja wezwała Trumpa również do przedstawienia odpowiednich dokumentów, które zawierają jego korespondencję z członkami Kongresu i grupami ekstremistycznymi.

Zdajemy sobie sprawę, że wezwanie do sądu byłego prezydenta jest znaczącym i historycznym wydarzeniem. Traktujemy sprawę bardzo poważnie

- podkreślili przewodniczący Komisji Bennie Thompson i wiceprzewodnicząca Liz Cheney, cytowani przez Associated Press.

USA. Trump wezwany przez komisję Kongresu pod rygorem odpowiedzialności karnej. "Historyczne"

Wezwanie sądowe to najbardziej restrykcyjne narzędzie w 15-miesięcznym dochodzeniu komisji. Do tej pory udział Donald Trumpa w zamieszkach z 6 stycznia 202 r. opisywali w swoich zeznaniach doradcy, sojusznicy i współpracownicy byłego prezydenta. Członkowie komisji podkreślają, że zebrali "przytłaczające dowody" na to, że Trump "osobiście zaaranżował" próbę podważenia swojej porażki w wyborach w 2020 r. Trump miał rozpowszechniać fałszywe oskarżenia o powszechne oszustwa wyborcze, próbować skorumpować Departamentu Sprawiedliwości i wywierać presję na urzędników państwowych, członków Kongresu i jego zastępcę, aby próbowali zmienić wyniki.

Komisja nie ma wątpliwości, że kluczowe zeznania dotyczące udziału Trumpa może złożyć tylko on sam.

Trudno mi sobie wyobrazić, aby jakikolwiek obywatel amerykański, oskarżony o tak poważne sprawy, nie skorzystał z okazji do wystąpienia i złożenia zeznań

- powiedział demokrata zasiadający w komisji Jamie Raskin. Prawnicy Donalda Trumpa ani on sam nie nie skomentowali jeszcze w żaden sposób wezwania.

USA. Steve Bannon skazany za ignorowanie wezwań komisji Kongresu USA

W piątek sąd federalny w Waszyngtonie skazał byłego stratega Białego Domu i szefa kampanii Donalda Trumpa, Steve'a Bannona za uchylanie się od zeznań przed komisją śledczą Kongresu ds. wydarzeń z 6 stycznia 2021 r. Wyrok to cztery miesiące więzienia i 6,5 tys. dolarów kary.

Bannon zignorował wezwanie Kongresu. Były doradca w Białym Domu początkowo twierdził, że nie może zeznawać, bo poprosił go o to Trump. Przywołał tzw. przywilej egzekutywy, czyli zwyczaj prawny pozwalający prezydentom chronić treść wewnętrznych rozmów. Sąd nie uznał tego, ponieważ od czasu zwolnienia z Białego Domu Bannon jest osobą prywatną.

Dochodzenie prowadzone w sprawie zamieszek z 6 stycznia 2021 r. wykazało, że Steve Bannon był jedną z kluczowych osób zaangażowanych w protesty, które skończyły wdarciem się tłumu na Kapitol. Media przypominają, że w przeddzień szturmu Bannon stwierdził, że 6 stycznia "rozpęta się piekło", i sugerował, że dojdzie do "rewolucji". 5 stycznia Bannon spotkał się też w hotelu Willard w Waszyngtonie z republikańskimi kongresmenami.

Atak na Kapitol. Ponad stu policjantów rannych w trakcie zamieszek

6 stycznia 2021 r. zwolennicy Donalda Trumpa wdarli się na Kapitol w trakcie głosowania Senatu. Specjalna służba dbająca o bezpieczeństwo budynku i polityków nie była wystarczająco przygotowana na atak o tej skali. Informator CNN przekazał, że przed rozpoczęciem głosowania Pentagon wahał się zbyt długo z podjęciem decyzji o wysłaniu żołnierzy na protest, co doprowadziło do rozprzestrzenienia się zamieszek na dużą skalę.

W dniu ataku na Kapitolu zmarły cztery osoby. Jedną z nich była nieuzbrojona kobieta zastrzelona przez policję. Z ustaleń wynika, że pozostałe osoby odeszły z przyczyn naturalnych. W wyniku zamieszek ponad stu policjantów zostało rannych. Czterech funkcjonariuszy zmarło śmiercią samobójczą.

