Ataki na Irańczyków, którzy szkolili Rosjan z obsługi dronów w Ukrainie. Są ofiary

Liczbę zabitych Irańczyków, którzy szkolili Rosjan w Ukrainie, podaje "Ukraińska Prawda". Portal powołuje się na dane Ukraińskiego Centrum Narodowego Oporu, które jako jedno z pierwszych informowało o obecności irańskich instruktorów w okupowanym regionie Chersonia i na Krymie.

Wojna w Ukrainie. Ataki na Irańczyków, którzy szkolili Rosjan

Obecność Irańczyków na okupowanych przez Rosjan terenach Ukrainy potwierdza też "New York Times", powołując się na wywiad Stanów Zjednoczonych. Według Amerykanów Iran wysłał instruktorów na Krym, aby poinstruować Rosjan, jak mają używać dronów zakupionych od Teheranu. Doniesienia potwierdził Biały Dom, który ogłosił bezpośredni udział Iranu w wojnie w Ukrainie.

Potępiając rosyjskie ataki rzeczniczka Białego Domu Karine Jean-Pierre podkreśliła, że pokazują one brutalność Putina.

Naszym zamiarem jest kontynuowanie wsparcia narodu ukraińskiego. Zrobimy wszystko, aby zapewnić wszystko, czego potrzebują w swojej bohaterskiej walce. Będziemy nadal działać, aby Rosja ponosiła konsekwencje swoich czynów i została pociągnięta do odpowiedzialności za zbrodnie wojenne i okrucieństwa oraz zapewniać pomoc w dziedzinie bezpieczeństwa, gospodarczą i humanitarną

- mówiła Karine Jean-Pierre. Przedstawiciele amerykańskiej administracji zapowiadają nałożenie dodatkowych sankcji na Iran, który dostarczył Rosji dronów użytych podczas ostatnich ataków.

Kreml zaprzecza użyciu irańskich dronów. Pieskow o "rosyjskich nazwach" sprzętu

Rzecznik prasowy Kremla Dmitrij Pieskow odniósł się w tym tygodniu do doniesień, jakoby Rosja używała podczas wojny w Ukrainie irańskich dronów. Wcześniej USA, Wielka Brytania i Francja zgodnie oceniły, że taki krok naruszałby rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ.

- Nie, nie mamy takich informacji. Używany jest rosyjski sprzęt, z rosyjskimi nazwami - odpowiedział Dmitrij Pieskow na pytanie, czy Rosja kupiła drony od Iranu. Dodał, że "wszystkie inne pytania można kierować do Ministerstwa Obrony", podaje agencja Interfax.

Federacja Rosyjska w ciągu ostatnich dwóch tygodni zintensyfikowała ataki na Kijów i miasta ukraińskie wykorzystując do tego właśnie drony kamikadze. Ukraińcy i analitycy większość z nich identyfikują jako irańskie Shahed-136. Moskwa zmienia ich oznaczenie i stosuje nazwę "Geranium". Teheran wielokrotnie zaprzeczał przekazaniu dronów Rosji.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy oświadczyło, że dostarczanie przez Iran broni do Rosji czyni go współwinnym agresji i zbrodni wojennych na terytorium Ukrainy. Szef dyplomacji w Kijowie Dmytro Kuleba wzywa do zerwania stosunków dyplomatycznych z Teheranem.

