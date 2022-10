17 października białoruska armia dostarczyła na granicę z Ukrainą opancerzone pojazdy, karabiny maszynowe, drony oraz granatniki. Żołnierze zaczęli nosić na mundurach czerwone opaski. - To niestety jeden z przejawów tego, że dowództwo Białorusi zdecydowało się wziąć udział w działaniach wojennych - powiedział Mychajło Żyrochow, ukraiński ekspert wojskowy, cytowany przez portal newsbeezer.com. - Mówię to z żalem, bo nasza armia zabije Białorusinów. Ale to już nie nasza decyzja, ale pana Łukaszenki - dodał.



Białoruscy żołnierze założyli czerwone opaski. To zły znak dla ukraińskiej armii

Żołnierze noszą różne kolory opasek na umundurowaniu. Czerwone informują o ważnych działaniach i najbliższych planach wojska. Białorusini rzadko używają oznaczeń na mundurach, do tej pory często nosili żółte lub pomarańczowe opaski, co zdarzało się podczas tłumienia protestów. Według ukraińskiego eksperta czerwony kolor nie wróży niczego dobrego. Jest to znak, że żołnierze przewidują strzelanie do przeciwników. To nie pierwsza sytuacja, gdy Białorusini noszą czerwone opaski podczas wojny w Ukrainie. Pojawiły się również w lutym oraz w marcu, gdy mieli "wzmacniać" swoją granicę. Zdjęcia żołnierzy opublikowano na Twitterze.

Wojna w Ukrainie. Opaski ułatwiają żołnierzom działania. Ukraińcy też je noszą

Dzięki opaskom na mundurach żołnierze mogą się "rozpoznać" w trakcie ewentualnych walk lub ostrzału. Pomagają też wskazać "swoich". Ukraińscy żołnierze noszą na umundurowaniu opaski w kolorach żółtym, niebieskim, fioletowym oraz zielonym. W zależności od akcji, w których biorą udział, zmieniają je.

