Fantomowe ataki, gry psychologiczne i groźba wielkiej fali, czyli dziwna wojna w Chersoniu

Taka dziwna wojna (pejoratywne określenie ograniczonych i statycznych walk toczonych na froncie zachodnim od września 1939 do maja 1940 roku) toczy się w tym rejonie od ponad dwóch tygodni. Już dwa razy miały się zaczynać nowe ukraińskie ofensywy, ale kończyło się na niczym. Trwa nerwowe wyczekiwanie na finałowe uderzenie w Rosjan, którzy sami wydają się nie wierzyć w wygraną bitwę o Chersoń.

REKLAMA

Na reszcie odcinków długiego na tysiąc kilometrów frontu też panuje względna cisza. Choć w Donbasie Rosjanie wydają się naciskać mocniej niż wcześniej.

Napięcie podniesione do maksimum

Większość uwagi skupia się jednak na rejonie Chersonia. Jak już wiele razy pisaliśmy, sytuacja Rosjan jest tam raczej bez wyjścia. Są odcięci od swoich głównych sił i Rosji z powodu zniszczonych mostów na Dnieprze. Dodatkowo uszkodzony jest most Krymski, który był dla tego odcinka frontu kluczową arterią zaopatrzeniową. Od dwóch miesięcy trwają, ale bez szans na poprawę swojej sytuacji. Mogą jedynie drogo sprzedawać swoją skórę i jak najdłużej wiązać istotne siły Ukraińców. Ruchy obu stron wskazują jednak na to, że nadchodzi czas wielkiego finału. Stąd duża nerwowość i wyczekiwanie na zdecydowane ukraińskie uderzenie.

To jednak ciągle nie nadciąga. W ubiegły weekend miał nastąpić "ten" moment. Rosyjskie źródła doniosły o ciężkim ukraińskim ostrzale artyleryjskim w sobotę nad ranem, a potem wyprowadzeniu dwóch silnych uderzeń w północnej części okupowanego obwodu. Potem zapadła cisza i po blisko dobie Rosjanie twierdzili, że odparli Ukraińców, zadając im ciężkie straty. Nie pokazali jednak żadnych zdjęć i nagrań, które by to potwierdzały. Pojawiło się za to nagranie rosyjskich żołnierzy wycofujących się pod ostrzałem i odnoszących rany. Nie wiadomo jednak kiedy i w jakiej sytuacji zostało nagrane. Jedne opisy sugerują wycofywanie się wobec ukraińskiego ataku, inne wycofywanie się po nieudanym kontrataku.

Ukraińskie wojsko ze swojej strony milczy i niezmiennie apeluje do przychylnych mu mediów, by nie podawały informacji na temat walk w tym rejonie. Tak jak pisaliśmy wcześniej, scenariusz nieudanych poważnych ukraińskich ataków można raczej odrzucić z uwagi na brak dowodów na poważne straty. Najpewniej Ukraińcy testują Rosjan, szukają słabych punktów i wywierają presję psychologiczną na przeciwnika. Większość rosyjskich żołnierzy jest na froncie już od miesięcy bez rotacji, pod coraz cięższą presją, zmasowanymi ostrzałami i z kiepskim zaopatrzeniem. Teraz na dodatek muszą być w ciągłym napięciu, czekając na nieuniknioną poważną ofensywę, mając za sobą Dniepr, który uniemożliwia sprawny odwrót. Ukraińcy mogą też próbować ugruntować rosyjskie dowództwo w przekonaniu, że zaatakują na północy obwodu, a uderzą tak naprawdę na południu — bliżej samego Chersonia. Możliwości jest wiele. Tak samo jak domysłów.

Rosjanie próbowali w tym tygodniu ukończyć prowizoryczny most obok Chersonia. Zbudowany na barkach rzecznych. W ciągu kilkunastu godzin po jego ukończeniu został zaatakowany przez Ukraińców rakietami GMLRS i jedna sekcja zatonęła.

Propagandowa bitwa o zaporę

Sytuacja wokół Chersonia generalnie wygląda właśnie tak: dużo spekulacji, domysłów, propagandy i oczekiwania w napięciu. Ze swojej strony Rosjanie wydają się szykować grunt pod utratę Chersonia. We wtorek nowy dowódca sił rosyjskich w Ukrainie, generał Sergiej Surowikin, przyznał publicznie, że sytuacja w rejonie Chersonia jest trudna i "nie są wykluczone trudne decyzje". Ten sam oficer od kwietnia dowodził siłami rosyjskimi na froncie południowym, czyli między innymi w obwodzie Chersońskim. Czyli bardzo dobrze zna sytuację rosyjskich wojsk w tym rejonie i jest za nią odpowiedzialny. Równocześnie Rosjanie zarządzili ewakuację ludności cywilnej Chersonia na wschodni brzeg Dniepru. Ukraińcy już od dwóch tygodni donoszą, że według ich informacji ewakuowani są przedstawiciele lokalnych kolaboranckich władz i Rosjanie, którzy zajmowali się administrowaniem okupowanym obwodem. Można to wszystko odczytać jako przekaz dla rosyjskiej opinii publicznej po linii: "ukraińscy naziści, atakując, masowo ostrzeliwali ludność cywilną, bohaterscy rosyjscy żołnierze ratowali kogo mogli, przez co nie byli w stanie skutecznie się bronić i w celu uniknięcia dalszej rzezi wycofali się za rzekę". Co istotne, są sygnały wskazujące na trwające już od tygodni ograniczone wycofywanie rosyjskich oddziałów przez Dniepr. Najlepszym dowodem jest nagranie wykonane przez rosyjskiego żołnierza na promie płynącym przez rzekę na wschód. Na zdjęciach satelitarnych rejonów przepraw widać natomiast regularnie puste promy płynące na zachodni, chersoński, brzeg.

Wspomniane nagranie i długi wątek na temat skrytej ewakuacji

Jednocześnie rozpętała się wojna propagandowa na temat wielkiej zapory Kachowka, położonej około stu kilometrów w górę Dniepru od Chersonia. W swoim wystąpieniu generał Surowikin stwierdził, że Ukraińcy mogą szykować atak rakietowy, który miałby ją przerwać. Powstała fala wody i zalanie znacznych obszarów w dole rzeki jeszcze bardziej utrudniłoby zaopatrywanie sił rosyjskich albo ich ewakuację. Dwa dni później prezydent Ukrainy Wołodymir Zełeński stwierdził, że to Rosjanie szykują się do zniszczenia zapory i ją zaminowali. Twierdzenia obu stron należy traktować z dużą dozą sceptycyzmu.

Wysadzenie zapory z perspektywy Ukraińców, owszem, miałoby zysk w postaci zdewastowania zaplecza rosyjskich oddziałów broniących się w obwodzie Chersońskim, ale niosłoby ogromne straty. Zapora jest jednym z kluczowych elementów infrastruktury Ukrainy. Jej wysadzenie spowodowałoby gigantyczne zniszczenia w rejonie Chersonia, ale też w dalszym biegu Dniepru. Pozbawiłoby to chłodzenia zaporoską elektrownię jądrową, która stoi na brzegu zbiornika Kachowskiego. Trudno sobie wyobrazić, aby Ukraińcy naprawdę byli gotowi wyrządzić swojemu państwu tak ogromne szkody, skoro już bez tego mają Rosjan w obwodzie Chersońskim prawie w garści. Ukraińskie wojsko ostrzeliwuje od ponad dwóch miesięcy drogę biegnącą po szczycie zapory przy pomocy rakiet GMLRS i dotychczas bardzo precyzyjnie celowało tak, aby nie uszkodzić głównej konstrukcji.

Wysadzenie zapory z perspektywy Rosjan miałoby więcej korzyści, ale też nie jest to sytuacja jednoznaczna. Owszem, mogą chcieć wyrządzić jak najcięższe szkody w ukraińskiej infrastrukturze. Zwłaszcza że obecnie prowadzą kampanię wymierzoną w elektrownie, a zapora jest też dużą elektrownią. Jednak jej zniszczenie definitywnie wyłączyłoby z użycia kanał Krymski, dostarczający wodę na okupowany półwysep ze zbiornika Kachowskiego. Dodatkowo poniżej zapory zachodni brzeg Dniepru jest znacznie wyższy niż wschodni. Czyli fala powodziowa zalałaby głównie obszar kontrolowany przez Rosjan. Dodatkowo jest wątpliwe, aby Ukraińcy w ogóle planowali kontynuowanie ofensywy przez Dniepr po wyzwoleniu Chersonia. Atak przez tak szeroką rzekę to bardzo trudna operacja, wymagająca ogromnych sił i oznaczająca niechybnie poważne straty. Ukraińcy raczej zadowolą się obroną swojego brzegu rzeki przez niewielkie siły, tak żeby ich resztę móc skierować do Donbasu albo na Zaporoże. Z tej perspektywy wysadzenie zapory tylko by im pomogło, bo Dniepr stałby się na znacznym odcinku właściwie nie do przebycia i łatwy do obrony.

To, co w tej sytuacji wydaje się najbardziej prawdopodobne, to zaminowanie przez Rosjan nie samej zapory, ale elektrowni na zaporze. Konkretniej turbin oraz generatorów. Ich wysadzenie pozbawi Ukraińców ważnego źródła energii elektrycznej i zmusi do poniesienia poważnych wydatków na naprawy. Jednocześnie nie spowoduje kataklizmu w dole rzeki.

Zobacz wideo

Stały repertuar

Na innych odcinkach frontu sytuacja też jest generalnie statyczna. Ukraińcy bardzo powoli przesuwają front naprzód na północy, w rejonie Swatowa. Nie ma jednak doniesień o poważnych walkach. Żołnierze ukraińscy prawdopodobnie nie dotarli jeszcze do głównych rosyjskich linii obronnych i po prostu niewielkimi siłami zajmują ziemię niczyją. Dalej na południe w rejonie Kreminnej Rosjanie regularnie podejmują próby kontrataków. Nieudane. Ukraińcy okopali się w miejscowościach zdobytych jeszcze pod koniec września i stoją.

Jeszcze dalej na południe trwają ciężkie walki w rejonie Bachmutu. To niezmiennie jedyny obszar, gdzie Rosjanie prowadzą poważne działania ofensywne. Głównie siłami grupy najemniczej Wagnera, ale w ostatnich dwóch tygodniach Ukraińcy twierdzą, że dostała ona istotne wsparcie w postaci oddziałów regularnego wojska. Być może przerzuconych z Zaporoża, gdzie od kilku miesięcy Rosjanie trzymają istotne siły, czekając na możliwą ukraińską kontrofensywę, która nie nadchodzi. W rejonie Bachmutu Rosjanie systematycznie idą naprzód, ale tak jak zawsze bardzo powoli, kilometr albo kilka w ciągu tygodnia. To mało finezyjne ataki czołowe na umocnionych Ukraińców, oznaczające poważne straty dla nacierających. Giną jednak w znacznej mierze byli więźniowie, których życie nie ma wartości dla Rosjan. Pozwoliło to im jednak dotrzeć już na przedmieścia Bachmutu, gdzie na razie zostali zatrzymani.

Na pozostałych odcinkach frontu, czyli w rejonie Doniecka i Zaporoża sytuacja jest stabilna. Na tym pierwszym Rosjanie regularnie przeprowadzają niewielkie ataki, ale tak samo regularnie są odpierani. Jak od miesięcy. Na tym drugim poważniejszych ataków nie ma. Trwa wojna artylerii i dronów.

Kompilacja nagrań rosyjskich ataków na ukraińskie radary i pojazdy przy pomocy dronów-kamikadze Lancet. Ukraińcy też ponoszą straty.

Niestety autor map, z którym współpracujemy, zmaga się z chorobą. Od tygodnia nie zamieszcza nowych. Jedną z alternatyw jest interaktywna mapa DeepState, uznawana za generalnie wiarygodną. Zawsze warto też obejrzeć najnowszy materiał Jarosława Wolskiego na temat sytuacji na froncie, w którym korzysta ze swoich mapek.