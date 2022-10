Zełenski o ataku na elektrownię w Kachowce: Będzie oznaczał to samo, co użycie broni masowego rażenia

W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych ukraiński przywódca ostrzegał, że atak na elektrownię doprowadzi do katastrofy na ogromną skalę. Rosjanie tym atakiem - jak tłumaczył - mogą zniszczyć możliwość dostarczania wody z Dniepru na Krym. W przypadku zniszczenia tamy Kanał Północnokrymski zniknie.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak marże rafineryjne wpływają na cenę paliwa? Ekspert wyjaśnia

Zełenski o możliwym wysadzeniu elektrowni w Kachowce

- Jeśli Rosja szykuje taki atak, to znaczy, że terroryści są świadomi, że nie będą w stanie utrzymać nie tylko Chersonia, ale i całego południa naszego kraju, w tym Krymu - mówił Wołodymyr Zełenski.

Prezydent Ukrainy zaapelował do społeczności międzynarodowej, aby podjęła działania prewencyjne w związku z szykowanym przez Rosjan atakiem. - Musimy teraz wszyscy razem - wszyscy Europejczycy, wszyscy światowi przywódcy i wszystkie organizacje międzynarodowe - wyjaśnić państwu terrorystycznemu, że atak na elektrownię w Kachowce będzie oznaczał to samo, co użycie broni masowego rażenia - powiedział ukraiński prezydent.

Tama Kachowskiej Elektrowni Wodnej zbudowana jest na Dnieprze i znajduje się niedaleko linii rozgraniczającej wojska ukraińskie i rosyjskie. Obecnie jest pod kontrolą Rosjan.

Władimir Putin chwycił za broń. "Naczelny Wódz kontroluje" [WIDEO]