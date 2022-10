19 października do szkoły nr 1 w Gelendżyku w Kraju Krasnodarskim na południu Rosji, weszli zamaskowani i uzbrojeni mężczyźni. Były to siły bezpieczeństwa, które przeprowadziły w placówce niezapowiedziane ćwiczenia antyterrorystyczne. "Strzelali tuż przed dziećmi z wygłuszonej broni" - informują rosyjskie media.



Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Gen. Bieniek: Zmienił się dowódca sił rosyjskich, który jest znany z okrutnych metod walki

Rosja. Zamaskowani mężczyźni wdarli się do szkoły i zaczęli strzelać. Nie ostrzegli, że to ćwiczenia

Na incydent natychmiast zareagowali rodzice uczniów, którzy byli oburzeni całą sytuacją. "Ludzie weszli z karabinami maszynowymi, zaczęli strzelać, dzieci się bały, płakały, nauczyciele byli w szoku! Ostrzegali przez pół godziny, że będzie ewakuacja, ale nikt nie wiedział, że będą strzelać i uprawiać terroryzm" - cytuje rodziców dzieci portal newtimes.ru.

"Kto jest dzisiaj odpowiedzialny za to, że moje dziecko widziało zamaskowanego mężczyznę strzelającego w sufit nad nauczycielem?" - pytali kolejni opiekunowie.

Burmistrz miasta Aleksiej Bogodistow stanął po stronie rodziców. "Zgadzam się. Teraz nie czas na taką spontaniczność" - cytują jego słowa rosyjskie media.

Zdjęcia z podobnych "akcji patriotycznych" prowadzonych w rejonie Moskwy przekazała agencja NEXTA. "O ile wcześniej dzieci zmuszano tylko do machania flagami, śpiewania piosenek i ustawiania się w kolejce na literę Z, dziś dostają w ręce granatniki" - napisano na Twitterze.

Rosja. "Na zakończenie uczniom wytłumaczono, że to było szkolenie"

Rosyjskie media informowały również, że "zamaskowani mężczyźni włamali się do szkoły i zaczęli strzelać w powietrze. Zapomnieli ostrzec, że są to ćwiczenia. Nauczycielom i rodzicom powiedziano tylko o ćwiczeniach ewakuacyjnych". Nagranie z całej akcji pojawiło się w telewizji i serwisie YouTube, jednak szybko zniknęło, po negatywnych komentarzach rodziców dzieci. Na Twitterze opublikowano fragment nagrania, który przedstawia, co działo się wokół szkoły.

Kirby: Rosjanie z Krymu sterują dronami atakującymi Ukrainę. Są tam też Irańczycy

Miejskie centrum kontroli miasta Gelendżyk twierdzi, że nauczyciele byli poinformowani o prowadzonych ćwiczeniach i że podjęto wszelkie środki bezpieczeństwa i środki powiadamiania o zachowaniu. "Sytuacja została wypracowana z możliwym wejściem zbrojnym na teren placówki oświatowej i wzięciem zakładników. Na zakończenie szkolenia odbyła się odprawa dla kadry pedagogicznej. Uczniom szkoły wytłumaczono systemem ostrzegania, że odbywa się szkolenie, poinstruowano o działaniach. Podobna lekcja odbyła się w szkole nr 3 w Gelendżyk." - napisano w mediach społecznościowych.

Rosja. Ćwiczenia akcji terrorystycznych w szkołach będą kontynuowane

Jak informują rosyjskie media, podobne ćwiczenia przeprowadzono we wrześniu w szkole w Niżnym Nowogrodzie, a władze Gelendżyka zapowiadają, że i tam w najbliższym czasie odbędą się kolejne ćwiczenia.

"Decyzją komisji antyterrorystycznej w gminie miasta, w roku akademickim 2022-2023, w instytucjach edukacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy miasta uzdrowiskowego odbędą się specjalne zajęcia taktyczne w przedszkolach, szkołach, placówkach dokształcających. Mają one na celu zapewnienie ochrony antyterrorystycznej placówkom edukacyjnym. Cel szkolenia: przećwiczenie wiedzy teoretycznej kierowników placówek oświatowych, pracowników ochrony, kadry dydaktycznej, organów ścigania w sytuacji zagrożenia, w tym terrorystycznego" - przekazało miejskie centrum kontroli.

Władimir Putin chwycił za broń. "Naczelny Wódz kontroluje" [WIDEO]