Seria kradzieży fotoradarów w Szwecji. Ich części mogą trafiać na wojnę w Ukrainie

Ustalenia szwedzkich mediów w sprawie masowych kradzieży fotoradarów podaje UkraineToday. Części ze skradzionych urządzeń mogą być wykorzystywane w rosyjskich dronach, które później latają nad Ukrainą. Tylko w środę skradziono kolejne dwa fotoradary, tym razem z terenu na północ od Sztokholmu.

Seria kradzieży fotoradarów w Szwecji, ich części Rosja może instalować w dronach używanych w wojnie w Ukrainie

Szwedzka policja prowadzi śledztwo w sprawie kradzieży i potwierdza doniesienia mediów. "Zdajemy sobie sprawę z pogłosek, że sprzęt jest używany w rosyjskich dronach zbudowanych w domu, ale nie możemy szczegółowo opisać naszej pracy wywiadowczej" - powiedział rzecznik szwedzkiej służby bezpieczeństwa narodowego Säpo w rozmowie z "Aftonbladet". Służby nie udzielają szczegółowych informacji z dochodzenia.

Fotoradary są kradzione w nocy, po kilkanaście sztuk. Złodzieje rozmontowują je i zabierają jedynie kamery, pozostałe części zostawiają. Koszt wymiany fotoradaru to ok. 250 tys. koron, czyli 22 tys. euro.

Ukraińskie Ministerstwo Obrony opublikowało film z rozbitego rosyjskiego drona. Według serwisu UkraineToday widać, że aparat Canon został przymocowany do samodzielnie zbudowanego drona za pomocą rzepów. Typ kamery jest podobny do tego ze szwedzkich fotoradarów. Rosjanie używają dronów do zlokalizowania sił ukraińskich. Nie wiadomo czy są stosowane również w dronach kamikadze, które w ostatnich dniach atakuję Kijów i inne miasta w całej Ukrainie.

Wojna w Ukrainie. Utworzono grupy ogniowe do zwalczania dronów

W czwartek wieczorem Ukraińska Gwardia Narodowa poinformowała o sformowaniu 130 mobilnych grup ogniowych do zwalczania dronów. Wiadomość podał pułkownik Mykoła Urszałowycz, pełniący obowiązki dyrektora departamentu planowania w kierownictwie Gwardii Narodowej.

Pułkownik Urszałowycz dodał, że utworzono także ponad 250 grup ogniowych, które odniosły już sukcesy na południowym odcinku frontu. Jak powiedział, Gwardia Narodowa ochrania 302 ważne obiekty państwowe, 41 obiektów organów władzy państwowej i 94 obiekty infrastruktury krytycznej. W ostatnich tygodniach Rosjanie nasili w Ukrainie ataki z użyciem dronów, z których wiele jest produkcji irańskiej. Celami ataków są obiekty infrastruktury energetycznej, a także domy mieszkalne.

