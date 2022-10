Ukraina. Z dronami walczą grupy ogniowe. Zełenski: Jedna trzecia infrastruktury krytycznej zniszczona

"W Gwardii Narodowej utworzono 130 mobilnych grup ogniowych do zwalczania dronów szturmowych" - czytamy w komunikacie opublikowanym przez ukraińską Gwardię Narodową.

Pułkownik Mykoła Urszałowycz poinformował w czwartek, że "w ramach przeciwdziałania dronom uderzeniowym utworzono ponad 250 ogniowych i około 130 grup ogniowych mobilnych".

W ostatnich tygodniach Rosjanie nasili na Ukrainie ataki z użyciem dronów, z których wiele jest produkcji irańskiej. Celami ataków są obiekty infrastruktury energetycznej, a także domy mieszkalne.

W czwartek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski połączył się z liderami 27 państw UE krótko po rozpoczęciu europejskiego szczytu w Brukseli. Jak poinformował, jedna trzecia ukraińskiej infrastruktury krytycznej została zniszczona przez rakiety i drony. Dodał, że występują problemy z elektrycznością i ogrzewaniem.

Zełenski wyraził obawy też związane z hydroelektrownią w Nowej Kachowce, w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy, który okupuje Rosja. Jego zdaniem kilkadziesiąt miast i tysiące ludzi mogą być dotknięte brakiem wody. Pojawiają się bowiem informacje, że Rosjanie chcą dokonać prowokacji - wysadzić zaporę wodną, obarczyć odpowiedzialnością wojska ukraińskie i spowolnić ich ofensywę.

Prezydent Zełenski mówił również, że jest problem z chłodzeniem zaporoskiej elektrowni jądrowej z powodu działań rosyjskich wojsk.

Wołodymyr Zełenski apeluje o pomoc i sankcje

Prezydent Ukrainy apelował też o kolejne dostawy sprzętu do obrony powietrznej, a także o kolejne sankcje wobec Rosji. Wezwał również do nałożenia sankcji na reżim w Mińsku, bo terytorium Białorusi jest wykorzystywane przez Rosję do wystrzeliwania rakiet.

Szef Rady Europejskiej Charles Michel, informując na Twitterze o przemówieniu ukraińskiego prezydenta do unijnych przywódców, napisał, że było ono mocne. "Kreml nadal zabija ludność cywilną i uderza w niewojskowe cele oraz infrastrukturę krytyczną. To ponownie pokazuje prawdziwe oblicze tej agresywnej wojny" - podkreślił Charles Michel.

