Obwód chersoński, który przylega do anektowanego przez Rosję w 2014 roku Krymu, został zajęty przez wojska agresora tuż po rozpoczęciu inwazji. Pod koniec sierpnia armia ukraińska rozpoczęła na tych terenach kontrofensywę.

REKLAMA

W Chersoniu trwa ewakuacja i przenoszenie na lewy brzeg Dniepru Rosjan. "Drodzy mieszkańcy! Będzie ostrzał obszarów mieszkalnych przez Siły Zbrojne Ukrainy" - cytuje portal Meduza fragment wiadomości, którą mieli otrzymać abonenci lokalnych sieci komórkowych 19 października we wczesnych godzinach porannych.

Chersoń dla Władimira Putina jest strategicznie ważny. Jego utrata uniemożliwiłaby mu zdobycie Mikołajowa i Odessy.

Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Zobacz wideo "Putin postawił wszystko na jedną kartę. Dał ostatnią szansę generałom"

Rosja ewakuuje mieszkańców Chersonia. Powodem jest rzekoma agresja Ukraińców

Około 15 tys. mieszkańców obwodu chersońskiego wywieziono już na lewy brzeg Dniepru - powiedział Kirył Stremusow, wiceszef okupacyjnych władz Chersonia, którego cytuje w czwartek (20 października) rosyjska agencja informacyjna RIA Novosti.

Dzień wcześniej stojący na czele rosyjskich władz obwodu Władimir Saldo przekazał, że łącznie siedem tysięcy osób wyjechało z obwodu do Rosji lub na inne tereny okupowane. Wskazał również cztery rejony, z których będzie się odbywało "zorganizowane przemieszczenie", czyli przymusowa ewakuacja. Kremlowska administracja ma w planach przesiedlenie co najmniej 50 tysięcy osób.

Zdaniem kolaborantów oraz gen. Siergieja Surowikina, który 8 października został dowódcą rosyjskich wojsk w Ukrainie, działania mają ochronić ludność cywilną przed ukraińskimi ostrzałami. Dowódca - zwany także "kanibalem" lub "rzeźnikiem Syrii" - oskarżył Kijów o rzekome przygotowywanie zmasowanego ataku rakietowego na tamę elektrowni wodnej w Kachowce oraz oświadczył, że priorytet stanowi sprawna ewakuacja ludności na lewy brzeg Dniepru z regionów zagrożonych zalaniem.

"Masowa ewakuacja ludności z obwodu chersońskiego może - w przypadku podjęcia przez Kijów decyzji o rozpoczęciu ataku podczas jej trwania - doprowadzić do masakry cywilów. Sugestia Surowikina, że wojsko ukraińskie zniszczy tamę na Zbiorniku Kachowskim, pozwala przyjąć, że Moskwa sama nie wyklucza ewentualności jej wysadzenia, by oskarżyć o to Kijów" - komentuje w swojej analizie Ośrodek Studiów Wschodnich.

Warto podkreślić, że zachodni brzeg, z którego Rosjanie wywożą mieszkańców, jest wyższy od wschodniego, na który ich przewożą. W razie ewentualnej powodzi to temu drugiemu grozi zalanie.

Joe Biden: Putin jest w niewiarygodnie trudnym położeniu

Władze Ukrainy o ewakuacji Chersonia: "Propagandowa pokazówa"

Do działań Kremla odnieśli się przedstawiciele ukraińskiej władzy. Ich zdaniem Rosjanie próbują jedynie zastraszyć mieszkańców.

"Rosjanie próbują zastraszyć swą propagandą mieszkańców okupowanego Chersonia. Urządzają propagandową 'pokazówę' z ewakuacją. To dość prymitywna taktyka" - stwierdził na Telegramie Andrij Jermak, szef kancelarii Wołodymyra Zełenskiego. "Siły Zbrojne Ukrainy nie ostrzeliwują miast ukraińskich. To robią wyłącznie rosyjscy terroryści" - dodał.

Doradca prezydenta Zełenskiego Mychajło Podolak zauważył natomiast, że okupacyjna administracja Chersonia "uroczyście się ewakuuje" zaledwie miesiąc po tym, jak w Moskwie "z namaszczeniem ogłoszono aneksję" i uczczono ją koncertem na Placu Czerwonym. "Rzeczywistość może być bolesna, gdy żyje się w świecie fantazji" - dodał.

Wojna w Ukrainie. Rosjanie płacą za tylną pozycję na froncie