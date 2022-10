Ukraina: Rosyjscy żołnierze płacą dowódcom, by wysłali ich na tyły. Nawet 5 tys. rubli dziennie

"Jeśli żołnierz nie chce być na linii frontu, musi zapłacić, aby zostać zabranym na tyły" - poinformował 19 października na Telegramie Departament Komunikacji Strategicznej Sił Zbrojnych Ukrainy. Dowódcy mogą dobrze zarobić przede wszystkim na "gorących odcinkach" frontu, gdzie jednostki rosyjskiej armii ponoszą straty, a "każda godzina w okopie może być ostatnią".

Rosyjscy dowódcy zarabiają na froncie. Od żołnierza 5 tys. rubli dziennie

Jak czytamy w wydanym komunikacie, w rejonie bachmuckim (obwód doniecki na wschodzie Ukrainy) rosyjscy oficerowie mają domagać się 5 tys. rubli dziennie (ok. 80 dolarów) za to, by żołnierz przebywał poza frontem.

"Suma nie jest mała, ale jest wyliczona tak, by nagle wszyscy nie uciekli z frontu na tyły" - podaje Departament Komunikacji Strategicznej Sił Zbrojnych Ukrainy. "W ten sposób rosyjscy dowódcy otrzymują duże ilości pieniędzy, które Siergiej Szojgu i Władimir Putin obiecali im przed wysłaniem na Ukrainę, ale po raz kolejny ich oszukali" - dodaje.

Wojna w Ukrainie. Rosja umacnia swoje pozycje

Ukraiński Sztab Generalny 20 października w porannym raporcie poinformował o odpartych rosyjskich szturmach na Bachmut i Awdijiwkę w obwodzie donieckim, ale też w kierunku Biłohoriwki w obwodzie ługańskim. Nieoficjalnie, oczekuje się, że na prawobrzeżnej chersońszczyźnie w najbliższym czasie może dojść do kontynuacji ukraińskiej ofensywy.

To jednak może być utrudnione, bo jak wskazuje ekspert wojskowy Ołeh Żdanow, Rosjanie ustanowili tam przeprawę na tamie w Kachowskiej Hydroelektrowni. Według niego, ze zdjęć satelitarnych wynika, że istnieje tam możliwość przerzucania na prawobrzeżną część obwodu chersońskiego czołgów.

Ponadto, jak podaje w swojej analizie Ośrodek Studiów Wschodnich, "najeźdźcy mają gromadzić dodatkowe siły w obwodach ługańskim i chersońskim. W samym Chersoniu liczbę rosyjskich żołnierzy ocenia się na 20-25 tys., przy czym mają oni być zdemoralizowani i nie przejawiać gotowości do walki"

Tak więc, jak ocenia Żdanow, ukraińska kontrofensywa może się opóźnić, tym bardziej że dla Putina ten teren jest strategicznie ważny.

Rosjanie kontynuują ataki na infrastrukturę energetyczną w różnych częściach Ukrainy. Ich celem wciąż jest: Kijów, Charków, Dniepr, Kamieńskie, Krzywy Róg, Mikołajów, Odessa, Zaporoże, Żytomierz oraz obiekty w obwodach chmielnickim, winnickim i dniepropetrowskim.

