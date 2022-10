Rzecznik Departamentu Stanu wydał 19 października oświadczenie, w którym napisał, że "Stany Zjednoczone przyłączyły się do Wielkiej Brytanii i Francji, podnosząc kwestię transferu przez Iran bezzałogowych statków powietrznych do Rosji, na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ. Członkowie Rady otrzymali raporty eksperckie z Sekretariatu ONZ na temat doniesień o transferze tej niebezpiecznej broni" - podano w komunikacie.



USA. Doniesienia, że Iran dostarcza broń Rosji pojawiły się już wcześniej

W oświadczeniu Departamentu Stanu napisano: "Wyraziliśmy nasze poważne obawy związane z nabyciem przez Rosję tych bezzałogowych statków powietrznych z Iranu z naruszeniem rezolucji 2231 Rady Bezpieczeństwa ONZ". Ta rezolucja dotyczy międzynarodowego porozumienia nuklearnego między Zachodem a Iranem. Porusza kwestie ograniczenia możliwości eksportowania oraz zakupu przez Teheran zaawansowanych technologii wojskowych.

Ned Price przekazał na Twitterze, że "Rada Bezpieczeństwa została poinformowana o dowodach na transfery z Iranu do Rosji z naruszeniem rezolucji RB ONZ nr 2231. Świat zdaje sobie sprawę, że Rosja używa irańskich dronów do atakowania ukraińskich cywilów i infrastruktury".

Ned Price, rzecznik Departamentu Stanu przekazał również, że Stany Zjednoczone już w lipcu ostrzegały przed transportem tego rodzaju broni z Iranu do Rosji. "Teraz mamy wystarczające dowody na to, że te bezzałogowe statki powietrzne są używane do atakowania ukraińskich cywilów i krytycznej infrastruktury cywilnej".

Rosja zużywa rezerwy w tempie, "którego nie są w stanie utrzymać"

"Iran kłamie w sprawie dostarczania broni Rosji do użytku w Ukrainie"

USA oskarżyły również Iran o kłamstwo w sprawie dostarczania broni do Rosji. "Ponieważ Iran nadal kłamie i zaprzecza dostarczaniu Rosji broni do użytku na Ukrainie, jesteśmy zaangażowani we współpracę z sojusznikami i partnerami, aby zapobiec transferowi niebezpiecznej broni do Rosji. Nie zawahamy się zastosować naszych sankcji i innych odpowiednich narzędzi wobec wszystkich zaangażowanych w te transfery" - czytamy w oświadczeniu. "Będziemy również nadal zwiększać bezprecedensową pomoc w zakresie bezpieczeństwa dla Ukrainy, w tym zdolności obrony powietrznej, aby Ukraina mogła się bronić przed tą bronią" - zapewniono.

Iran wyśle Rosji kolejną broń. Reakcja USA: Podejmiemy agresywne kroki