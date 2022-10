Włochy. Meloni zachwycona Dudą. "Jestem Andrzej, jestem mężczyzną, ojcem, katolikiem"

Wywiad Andrzeja Dudy dla telewizji RAI 2 ukazał się we wtorek 18 października wieczorem. Prezydent mówił m.in. o tym, że rządy Polski i Włoch mają "bardzo podobny profil ideowy". Warto dodać, że Giorgia Meloni w wieku 15 lat przystąpiła do młodzieżówki, która wywodziła się z neofaszystowskiego Włoskiego Ruchu Społecznego. Jest współtwórczynią konserwatywnej partii Bracia Włosi (Fratelli d’Italia), której przewodzi od 2014 roku.

Andrzej Duda w wywiadzie dla włoskiej telewizji: Jestem Andrzej, jestem mężczyzną

- My też jesteśmy ludźmi wierzącymi, my też system wartości chrześcijańskich, katolickich uważamy za ważny, my też bardzo mocno stawiamy na rodzinę - mówił prezydent RP, chwaląc przy okazji rządowe programy, takie jak 500 plus, które miały przyczynić się do wzrostu dzietności, a okazały się nieskuteczne. Duda oznajmił też, że polityka PiS jest "dobrze przyjmowana przez polskie społeczeństwo" i będzie kontynuowana. - To właśnie dlatego ja po raz drugi wygrałem wybory prezydenckie w 2020 roku, mimo wszystkich trudności, mimo pandemii, mimo cierpienia - chwalił się Duda.

Następnie prezydent odniósł się do Giorgii Meloni, która jest kandydatką na premierkę Włoch. - To, co mówi w swoich wystąpieniach pani Giorgia Meloni, przyszła premier Włoch, co można przeczytać również w jej założeniach programowych, jest bardzo zbieżne z naszym spojrzeniem, z moim spojrzeniem na świat - powiedział Andrzej Duda. A następnie sparafrazował słowa Meloni, dodając już po włosku: "Jestem Andrzej, jestem mężczyzną, jestem ojcem, jestem katolikiem".

- Ta szansa, którą włoscy wyborcy dali pani Giorgii Meloni, młodej polityk, młodszej ode mnie, jest także dla Włoch nowym otwarciem. Trzymam kciuki za jej powodzenie - mówił dalej Duda, który wyraził też nadzieję na to, że Polska i Włochy będą "razem zmieniały Unię Europejską na taką, jaką chcemy, żeby była".

Duda: Zagrożenie bezpieczeństwa żywnościowego 345 milionów ludzi

Do wywiadu Andrzeja Dudy odniosła się później także sama Meloni. "Dziękuję prezydentowi Polski Andrzejowi Dudzie za słowa uznania wyrażone pod moim adresem. Także ja jestem przekonana, że Włochy i Polska mogą i powinny umocnić współpracę, by razem bronić naszych wspólnych wartości i europejskiego bezpieczeństwa" - napisała na Twitterze.

Giorgia Meloni - kim jest najprawdopodobniej przyszła premierka Włoch?

W wieku 15 lat Meloni dołączyła do młodzieżówki wywodzącej się z neofaszystowskiej grupy. Później została radną Rzymu. W wieku 29 lat wygrała pierwsze wybory do Izby Deputowanych. W wieku 31 lat została ministerką ds. młodzieży w rządzie Silvio Berlusconiego - stając się najmłodszą osobą na takim stanowisku w historii kraju.

Jest też znana ze swojego kontrowersyjnego wystąpienia z października 2019 roku, do którego odniósł się Duda. - Są ludzie, którzy chcą, żebyśmy nazywali się "rodzic 1", "rodzic 2", rodzaj LGBT, obywatel X. To wszystko są kody. Ale my nie jesteśmy kodami. Jesteśmy ludźmi i będziemy bronić naszej tożsamości (...). Jestem Giorgia! Jestem kobietą! Jestem matką! Jestem Włoszką! Jestem chrześcijanką! Nie odbierzecie mi tego! - krzyczała ze sceny polityczka.

Meloni jest przeciwniczką nadawania praw osobom LGBT+, jest przeciwna aborcji oraz chce wprowadzić bardziej surową politykę migracyjną. Polityczce często zarzucane jest, że jej partia pochodzi od Narodowej Partii Faszystowskiej Benito Mussoliniego. Sama Meloni w młodości miała podziwiać dyktatora, wielokrotnie przypominając skandowane za czasów Mussoliniego hasło "Bóg, ojczyzna, rodzina".

