Włoska agencja "La Presse" opublikowała nagranie wystąpienia Silvio Berlusconiego, w którym oskarża on prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o wywołanie wojny z Rosją. Berlusconi przemawiał do parlamentarzystów partii Forza Italia, należącej do centroprawicowej koalicji, która wygrała wybory i tworzy nowy rząd.

REKLAMA

Więcej aktualnych informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Baltic Pipe zagrożone sabotażem? „Ryzyko jest. Procedury zostały wdrożone."

Berlusconi powiedział, że w 2014 roku w Mińsku Ukraina i dwie nowo powstałe republiki w Donbasie podpisały protokół o zawieszeniu broni.

Ukraina po roku złamała ten traktat. Zaatakowała obie republiki. Mówią mi, że zginęło 5 -7 tysięcy osób

- ocenił. Były premier Włoch dodał, że prezydent Zełenski potroił te ataki, a delegaci samozwańczych republik poprosili Rosję o pomoc. Prezydent Putin, twierdzi Berlusconi, był przeciwny interwencji, ale uległ naciskom całej Rosji. Zorganizował akcję specjalną, która miała wymienić rząd Zełenskiego i utworzyć rząd, jak się wyraził, rozsądnych i porządnych ludzi. Zdaniem Berlusconiego akcja się nie udała, bo Zachód przekazał broń i pieniądze Ukrainie.

Wojna toczona w Ukrainie to masakra ukraińskich żołnierzy i obywateli. Gdyby powiedział: "Już nie atakuję", to wszystko by się skończyło [...] Więc jeśli nie będzie silnej interwencji, ta wojna się nie skończy

- podsumował. Słowa Berlusconiego wywołały oburzenie włoskich mediów.

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina >>>