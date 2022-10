USA o "desperackiej taktyce Putina". Joe Biden: Jest w niewiarygodnie trudnym położeniu

Według amerykańskiego prezydenta Joe Bidena decyzja Władimira Putina o wprowadzeniu stanu wojennego na okupowanych terenach świadczy jedynie o jego rozpaczliwie i niewiarygodnie trudnym położeniu. Jak ocenił, Putin próbuje zastraszyć obywateli Ukrainy.

Biden o Putinie: Jedynym dostępnym dla niego narzędziem jest brutalne traktowanie obywateli Ukrainy

- Sądzę, że Władimir Putin znalazł się niewiarygodnie trudnym położeniu […], wygląda na to, że jedynym narzędziem, jakim dysponuje, jest brutalne traktowanie poszczególnych obywateli w Ukrainie i próbowanie zastraszenia ich, by skapitulowali - powiedział 19 października Joe Biden cytowany przez CNN.

Z kolei zastępca rzecznika Departamentu Stanu, Vedant Patel stwierdził, że wprowadzenie przez Putina stanu wojennego to "desperacka taktyka, by kontrolować te regiony siłą". - Nikogo nie powinno dziwić, że Rosja ucieka się do desperackich taktyk, próbując wymusić kontrolę na tych obszarach - powiedział podczas konferencji prasowej.

- Prawda jest taka, że Ukraińcy nie chcą Rosjan w tych regionach i sprzeciwiają się inwazji Rosji i przejęciu siłą terytorium Ukrainy - dodał. Podkreślał, że "bez względu na to, co zrobi i powie Kreml - Krym, Donieck, Chersoń, Ługańsk i Zaporoże należą do suwerennego terytorium Ukrainy.

Putin wprowadził stan wojenny. "Rosja nie czuje się pewnie na tych terenach"

W środę Władimir Putin, przemawiając przez łącze wideo na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, ogłosił, że od czwartku 20 października na terytoriach anektowanych obwodów na południu i wschodzie Ukrainy wprowadzony zostaje stan wojenny. Przypomnijmy, chodzi o obwody: doniecki, ługański, zaporoski i chersoński, które zostały nielegalnie anektowane i nie należą do Rosji.

- Ta decyzja jest formalnością i potwierdzeniem stanu faktycznego na tych terenach, ale też przyznaniem, że Rosja nie czuje się pewnie na tych terenach - ocenia w rozmowie z Gazeta.pl Tadeusz Iwański, kierownik Zespołu Ukrainy, Białorusi i Mołdawii Ośrodka Studiów Wschodnich. Więcej na ten temat:

