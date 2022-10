Ukraina. Służby zatrzymały organizatorkę pseudoreferendum. Namawiała do przyłączenia obwodu do Rosji

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy ustaliła i zatrzymała 50-latkę, która wzięła udział w organizacji rosyjskiego pseudoreferendum. Mieszkanka wsi Stelmachiwka w obwodzie ługańskim podjęła się współpracy z okupantem ze "względów ideologicznych".

Ukraina. 50-latka organizowała pseudoreferendum. Grozi jej więzienie

Kobieta przed okupacją miała pracować w lokalnym przedsiębiorstwie rolnym - wynika z informacji Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Kiedy ukraińskie tereny zajęli Rosjanie, podporządkowała się nowym "władzom" i podjęła współpracę z nimi.

"Patrząc na jej lojalność, okupanci powierzyli jej przeprowadzenie fałszywego referendum na wsi" - czytamy w komunikacie SBU.

"To kłóci się ze "specjalną operacją". Analityk OSW o decyzji Putina

By zapewnić "włączenie" okupowanego terytorium do Rosji, miała m.in. obejść podwórka współmieszkańców z urną i zbierać karty do głosowania, a także zachęcać ich, by opowiedzieli się za przyłączeniem do Rosji. Ponadto miała też liczyć głosy w taki sposób, by były zgodne z ustalonymi przez Kreml wynikami.

Kolaborantka znajduje się obecnie w areszcie. Służby postawiły jej zarzuty umyślnego działania w celu zmiany granic, a także udziału w organizacji nielegalnego referendum. Za wymienione czyny grozi jej do 10 lat pozbawienia wolności.

Sfałszowane referenda Putina i nielegalna aneksja. A teraz stan wojenny

Od 23 do 27 września na terenie czterech ukraińskich obwodów częściowo okupowanych przez Rosję (ługański, doniecki, chersoński, zaporoski) przeprowadzone zostały pseudoreferenda. Sfałszowane przez Kreml wyniki nie zostały uznane przez światowych przywódców.

30 września Władimir Putin ogłosił, że wymienione obwody zostały włączone do Rosji. Bezprawną aneksję tłumaczył tym, że "ludzie dokonali wyboru", co jest kontynuacją kłamliwej retoryki Kremla, według której Rosja "broni Ukraińców przed zgniłym Zachodem".

Duda rozmawiał z prezydentem Iranu. Tematem dostarczanie dronów Rosji

W środę 19 października Władimir Putin na okupowanych terenach wprowadził stan wojenny, co przez Ukraińców jest uznawane jako pseudolegalizcja grabieży mienia Ukraińców. - To niczego nie zmienia dla Ukrainy: kontynuujemy wyzwalanie i wysiedlanie naszych terytoriów - skomentował doradca ukraińskiego prezydenta Mychajło Podoljak.