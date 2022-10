Putin wprowadza stan wojenny na zajętych terenach Ukrainy. "Przygotowanie do bitwy o Chersoń"

Władimir Putin wydał dekret wprowadzający stan wojenny na anektowanych przez Rosję ukraińskich regionach, zgodnie z którym mieszkańcy obszarów objętych stanem wojennym będą musieli stosować się do nowych zasad spisanych przez Kreml. O to, co oznacza decyzja Putina i jakie będą jej konsekwencje, pytamy analityczkę Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Agnieszkę Legucką.

Putin wprowadza stan wojenny na zajętych terenach Ukrainy. "Żeńskie republiki"

- To próba rozciągnięcia władzy rosyjskiej na tych terenach w kontekście militaryzacji życia społecznego tych regionów. Szczególnie chodzi o pozyskiwanie rekrutów do osłabionej rosyjskiej armii na terenach okupowanych. Tak zwana częściowa mobilizacja spotkała się w Rosji z bardzo negatywnym społecznym przyjęciem. Wyjechało prawie 700 tys. mieszkańców, co odbiło się szerokim echem. Odbiło się również bardzo negatywnie na rynku pracy. Niektóre przedsiębiorstwa stanęły, podobnie komunikacja nocna w Moskwie, szkoły prywatne nie mają nauczycieli - wymienia rozmówczyni Gazeta.pl.

Agnieszka Legucka zwraca uwagę na to, że władze rosyjskie na czele z prezydentem zaczęły uspokajać, że to już jest koniec tej częściowej mobilizacji.

Mer Moskwy, który nie ma do tego kompetencji, ogłosił zakończenie częściowej mobilizacji. Ja uważam, że to jest sposób na przeniesienie punktu ciężkości i uwagi rosyjskich obywateli na to, że rekruci będą pozyskiwani w okupowanych terenach

- dodaje.

Analityczka PISM podkreśla, że od lutego Rosjanie określali Doniecką Republikę Ludową i Ługańską Republikę Ludową jako "żeńskie" republiki. - Tam znikali mężczyźni z ulic, bo byli brutalnie rekrutowani. Teraz prawdopodobnie te metody będą przenosić się do obwodów zaporoskiego i ługańskiego. Widzimy, że na zajmowanych bezprawnie przez Rosję terenach mieszkańcy, którym nie udało się wyjechać, będą podlegać koszmarowi życia w reżimie stanu wojennego. To będzie związane z konfiskatą mienia, godziną policyjną, reglamentacją produktów - wymienia Legucka.

Decyzja Putina o stanie wojennym ma za zadanie, po pierwsze, przestraszyć obywateli, a po drugie dać narzędzia prawne do tego, żeby żaden obywatel nie miał możliwości przeciwstawiać się siłom porządkowym. Pamiętajmy też, że na tych terenach cały czas aktywnie, mimo trudnej sytuacji, działa partyzantka ukraińska, która podważa władze rosyjskie i tych, którzy z nią kolaborują. Więc to jest narzędzie, które ma przestraszyć tych partyzantów, rozproszyć ich efektywność i sprawić, że stamtąd uciekną

- ocenia Agnieszka Legucka.

Rozmówczyni Gazeta.pl dostrzega w środowej decyzji Putina wymiar propagandowy. - To jest sposób na to, żeby pokazać inicjatywę działań: władze rosyjskiej coś robią, przejmują kontrolę nad bezprawnie anektowanymi terytoriami i mają realną władzę. Chcą pokazać, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Tymczasem na miejscu jest inaczej. Rosjanie są w odwrocie. Władze Chersonia wycofują mieszkańców i tych, na których im zależy na Krym. Przygotowują się na to, że Ukraińcy będą odbijać Chersoń i przeprowadzą kontrofensywę. Chersoń to miasto kluczowe z punktu widzenia strategii. To też może być taka psychologiczna operacja wobec własnego społeczeństwa i elity politycznej - komentuje analityczka PISM.

