Wielka Brytania. Szefowa MSW Suella Braverman podała się do dymisji. Po 43 dniach

W liście do premier Wielkiej Brytanii Liz Truss odchodząca szefowa MSW wskazała, że przyczyną tej decyzji było wysłanie oficjalnego dokumentu do współpracownika z parlamentu za pośrednictwem prywatnej skrzynki e-mailowej.

REKLAMA

"Stanowi to naruszenie zasad technicznych. Jak wiecie, dokument ten był projektem Pisemnego Oświadczenia Ministerialnego w sprawie migracji, które wkrótce ma zostać opublikowane. Większość z nich jest już znana posłom. Niemniej moje odejście jest słuszne" - napisała Suella Braverman.

Więcej treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl >>>

Jak dodała, gdy tylko zdała sobie sprawę z błędu, zgłosiła to oficjalnymi kanałami. Podkreśliła, że jako szefowa resortu spraw wewnętrznych powinna przestrzegać "najwyższych standardów".

"Dla każdego jest oczywiste, że przeżywamy burzliwy czas. Mam obawy co do kierunku tego rządu" - napisała odchodząca szefowa MSW. Jak oceniła, rząd "złamał kluczowe obietnice złożone wyborcom".

Suella Braverman to polityk twardego, prawego skrzydła Partii Konserwatywnej. Była rywalką Liz Truss w wyścigu do fotela następcy Borisa Johnsona. To kolejna zmiana w brytyjskim rządzie. Przed kilkoma dniami stanowisko stracił minister finansów Kwasi Kwarteng, którego zastąpił Jeremy Hunt.

Zobacz wideo "Logika działań dyktatorów, którzy postawili wszystko na jedną kartę jest inna, niż krajów demokratycznych"

Liz Truss. Kryzys w rządzie

Tymczasem z badania przeprowadzonego przez ośrodek YouGov na grupie 530 członków Partii Konserwatywnej wynika, że ponad połowa z nich - 55 proc. - oczekuje rezygnacji premierki Liz Truss. 38 proc. chce, by pozostała na stanowisku.

YouGov wskazuje, że podobne wyniki (odpowiednio 59 proc. i 36 proc.) uzyskał poprzedni szef rządu Boris Johnson tuż przed swoją rezygnacją.Liz Truss we wrześniu wygrała wyścig o fotel szefa Partii Konserwatywnej i tym samym szefowej rządu.

Ówczesna szefowa dyplomacji pokonała Rishiego Sunaka. Zdobyła wtedy 81 326 głosów, a jej rywal - 60 339. Truss zastąpiła Borisa Johnsona, usuniętego przez partię po serii afer, szczególnie po tzw. partygate.

Wzrost rat kredytów hipotecznych dla milionów ludzi, osłabienie funta, spadek wartości rządowych obligacji - to kilka z efektów planu reform gospodarczych, które próbowała wprowadzić brytyjska premier. W ostatnich dniach Liz Truss zrezygnowała z większości jego założeń, a kontrolę nad gospodarką przejął nowy szef resortu finansów Jeremy Hunt.

- Przyznaję, że popełniliśmy błędy. Przepraszam za nie. Ale je naprawiłam. Mianowałam nowego ministra finansów, przywróciłam dyscyplinę fiskalną - przekonywała w poniedziałek Liz Truss w BBC.

***

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina >>>