Stan wojenny w Ukrainie - co oznacza dla mieszkańców? Putin spisał to w 11 punktach

Władimir Putin, ogłaszając wprowadzenie stanu wojennego w okupowanej części Ukrainy, powtarzał kolejne kłamstwa: m.in. o tym, że "reżim kijowski" odmawia rozmów pokojowych z Moskwą. Tymczasem to Rosja wielokrotnie zrywała porozumienia, prowadząc ataki przeciwko niewinnym cywilom, nie stosując się do podpisanych międzynarodowych traktatów.

Putin wprowadził stan wojenny na anektowanych terytoriach Ukrainy

Rosja. Putin wprowadza stan wojenny na okupowanych terenach Ukrainy. Jakie uprawnienia zyskają prorosyjscy urzędnicy?

Zgodnie z dokumentem opublikowanym na stronie Kremla, stan wojenny zostaje wprowadzony w samozwańczej Donieckiej Republice Ludowej, samozwańczej Ługańskiej Republice Ludowej oraz w obwodach zaporoskim i chersońskim. Wcześniej Rosja przeprowadziła w tych miejscach pseudoreferenda, w których mieszkańcy rzekomo zgodzili się na przyłączenie do Federacji Rosyjskiej. Referenda ta nie są uznawane przez świat demokratyczny.

Co oznacza wprowadzenie stanu wojennego w zajętej przez Rosjan części Ukrainy? Na wyżej wymienionych terenach urzędnicy otrzymują trzy główne uprawnienia do: przeprowadzenia mobilizacji, realizacji zadań na potrzeby Sił Zbrojnych Rosji i innych formacji wojskowych oraz do wprowadzenia obrony terytorialnej na zaanektowanych ukraińskich terenach.

Poza tym prorosyjscy lub rosyjscy urzędnicy, na skutek wprowadzenia stanu wojennego, mają uprawnienia do:

wzmocnienia ochrony zajmującej się porządkiem i bezpieczeństwem publicznym;

zwiększenia ochrony obiektów wojskowych, państwowych, energetycznych, komunikacyjnych czy ważnych pod kątem środowiska;

wprowadzenia "specjalnego reżimu" pracy w obiektach związanych z transportem, łącznością czy energetyką;

czasowego przesiedlania mieszkańców do bezpiecznych obszarów z obowiązkowym zapewnieniem tym osobom tymczasowych pomieszczeń mieszkalnych;

wprowadzenia i utrzymania specjalnego reżimu wjazdu i wyjazdu z terytorium;

ograniczenia swobody poruszania się na terytorium objętym stanem wojennym;

ograniczenia ruchu pojazdów prywatnych i ich "przegląd";

wprowadzania kontroli nad pracą obiektów związanych z transportem, łącznością, systemami komputerowymi czy drukarniami oraz wykorzystaniem ich pracy na potrzeby obronne.

Stan wojenny w okupowanej Ukrainie komentują już także analitycy wojskowi. "Stan wojenny pozwoli ograniczyć ruchy ludzi, ucieczkę z tych rejonów do innych, lub do Rosji. Na wyjazd w takim stanie potrzeba zezwolenia. Powstaną posterunki drogowe (pewnie pamiętacie), rekwirowanie pożywienia dla armii, środków transportowych, itp. itd. Chcą zachować pozory prawa" - napisał Jerzy Dziewulski.

"Po aneksji południowych terytoriów Ukrainy teraz Putin ogłasza, że w DNR, LNR, Chersoniu i Zaporożu wprowadza stan wojenny. Życie ludzi stanie się jeszcze większym koszmarem, będą konfiskaty mienia, przymusowe wcielanie do armii" - dodała z kolei analityczka ds. Rosji w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (PISM) prof. Agnieszka Legucka.