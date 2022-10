Putin wprowadza "cztery poziomy reakcji na niebezpieczeństwa". W Moskwie wysoki poziom alarmowy

Jak poinformowała w środę agencja TASS, Władimir Putin ogłosił stan wojenny w czterech anektowanych obwodach na wschodzie i południu Ukrainy. Przemawiając przez łącze wideo na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, ogłosił, że stan wojenny od 20 października obowiązywać będzie w rejonach donieckim, ługańskim, chersońskim i zaporoskim. Wcześniej zostały one nielegalnie anektowane przez Rosję po przeprowadzonych tam wcześniej pseudoreferendach. Putin podkreślał, że stan wojenny "obowiązywał na tych terytoriach także wcześniej".

REKLAMA

Putin wprowadził stan wojenny na anektowanych terytoriach Ukrainy

Putin wprowadził cztery poziomy gotowości. "Wysoki poziom alarmowy obowiązuje w Moskwie"

Po ogłoszeniu stanu wojennego Władimir Putin podpisał też dekret, który wprowadza "cztery poziomy gotowości w Rosji". "Maksymalny poziom reakcji ma obowiązywać w obwodach: donieckim, ługańskim, zaporoskim i chersońskim" [przypomnijmy, regiony te nie należą do Rosji, zostały nielegalnie anektowane - red.].

"Średni poziom reakcji" ma obowiązywać w regionach przygranicznych z Ukrainą. Wysoki poziom gotowości - w regionach Centralnego i Południowego Okręgu Federalnego, natomiast "podstawowa gotowość" na pozostałych terenach.

Więcej informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Zobacz wideo "Putin postawił wszystko na jedną kartę. Dał ostatnią szansę generałom"

Cztery poziomy gotowości. O co chodzi? Co się zmienia?

W przypadku regionów objętych "maksymalnym poziomem reakcji" ich prorosyjscy szefowie będą mogli przeprowadzać działania mobilizacyjne. Będą też uprawnieni do "wdrażania środków w celu zaspokojenia potrzeb Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, innych oddziałów, formacji wojskowych, organów i potrzeb ludności" - podaje agencja TASS.

"Średnim poziomem reakcji" objęte zostały regiony: Krymu, Krasnodaru, Biełgorodu, Briańska, Woroneża, Kurska, Rostowa i Sewastopola. Tu również możliwe będzie przeprowadzanie działań mobilizacyjnych oraz prawo do "realizacji działań na potrzeby Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej".

W dekrecie Putina wymieniono też inne środki, które będą musieli podjąć przywódcy wymienionych ośmiu regionów. Chodzi m.in. o: "wzmocnienie ochrony porządku publicznego, ochronę obiektów wojskowych, specjalny tryb działania obiektów zapewniających transport, łączność czy energetykę". Lokalni przywódcy będą też uprawnieni do "czasowych przesiedleń mieszkańców, wprowadzenia reżimu wjazdu i wyjazdu z terytorium, ograniczenia swobody poruszania się - ograniczenia ruchu pojazdów, ich kontrola".

"Wysoki poziom gotowości" ma obowiązywać m.in. w Moskwie. Lokalni przywódcy będą "mieć uprawnienia do podejmowania decyzji o wdrożeniu określonych środków obrony terytorialnej i obrony cywilnej, środków do ochrony ludności i terytoriów przed katastrofami naturalnymi i spowodowanymi przez człowieka, a także uprawnienia do wdrażania środków w celu zaspokojenia potrzeb Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, innych oddziałów, formacji wojskowych, organów i potrzeb ludności". Tu również obowiązywać będzie "wzmocniona ochrona porządku publicznego, obiektów wojskowych" czy specjalne zasady funkcjonowania transportu i łączności.

Burmistrz Moskwy Siergiej Sobianin w mediach społecznościowych już próbuje uspokajać mieszkańców Moskwy, wskazując, że "nie będzie żadnych środków ograniczających normalny rytm życia" - zwraca uwagę BBC.

Schrony w Moskwie. Łóżka i grzejniki na parkingach podziemnych

Jak informowaliśmy na Gazeta.pl, od kilku dni w Rosji przygotowywane są schrony przeciwbombowe. W Moskwie na parkingach podziemnych pojawiły się łóżka, apteczki czy grzejniki. "Dostosowywanie do bezpośredniego celu obiektu do obrony cywilnej" rozpoczęło się 18 października, natomiast przegląd schronów przeciwbombowych - jeszcze wiosną. Więcej na ten temat:

Rosja przygotowuje schrony. Na parkingach podziemnych pojawią się łóżka