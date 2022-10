BBC: Rosjanie rozpoczęli ewakuację tysięcy mieszkańców Chersonia

Gauleiter Kyryło Stremousow , jeden z tzw. przywódców okupacyjnej administracji Chersonia, zapowiedział we wtorek wieczorem nadejście ofensywy wojsk ukraińskich na miasto. W swoim wystąpieniu mówił, że "popychane przez Zachód" wojska ukraińskie w najbliższym czasie przystąpią do ataku na Chersoń. Stremousow wezwał mieszkańców do ewakuacji i obiecał, że Rosja zrekompensuje możliwą utratę mieszkań - podaje "Ukraińska Prawda".

REKLAMA

- Okupacyjne władze wywożą z obwodu chersońskiego tych, którzy z nimi współpracują - uściślił Wołodymyr Litwinow, przedstawiciel lojalnych wobec Kijowa władz tego regionu na południu Ukrainy, komentując ogłoszoną "ewakuację części cywilów". Z kolei inny lojalny wobec Kijowa polityk - Jurij Sobolewski określił oświadczenie okupantów w sprawie "ewakuacji" jako "paniczne".

Wkrótce więcej informacji.