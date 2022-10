"Bardzo słodki list" i 20 butelek wódki. Media: Silvio Berlusconi wznowił relacje z Władimirem Putinem

Jak przypomina agencja Reutera Silvio Berlusconi, tuż po zwycięskich wyborach obchodził swoje 86 urodziny. Były premier miał z tej okazji otrzymać prezent od Władimira Putina. I to potrójny.

REKLAMA

Włoskie media, na które powołuje się agencja, ujawniły, że były premier Włoch miał na spotkaniu parlamentarzystów Forza Italia poinformować swoich współpracowników, że otrzymał paczkę od rosyjskiego prezydenta. Miało się w niej znaleźć 20 butelek wódki oraz "bardzo słodki list".

Media: Silvio Berlusconi odnowił kontakt z Władimirem Putinem

W nagraniu opublikowanym przez La Presse, Silvio Berlusconi ma mówić, że odwzajemnił gest Putina, wysyłając mu butelki wina Lambrusco.

Więcej informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

- Nie mogę osobiście wyrazić swojej opinii, bo jeśli zostanie ona przekazana prasie, to okaże się katastrofą, ale jestem bardzo zaniepokojony. Ponownie nawiązałem stosunki z prezydentem Putinem, trochę. Znałem go jako spokojnego i rozsądnego człowieka - miał powiedzieć na nagraniu Berlusconi.

Reuters zwraca uwagę na to, że były premier Włoch do czasu rozpoczęcia wojny w Ukrainie chwalił się swoją przyjaźnią z Władimirem Putinem. W zeszłym miesiącu wywołał burzę, gdy, powiedział, że Putin został sprowokowany do wojny i chciał obsadzić "porządnymi ludźmi" władze w Kijowie.

Berlusconi wznowił relacje z prezydentem Rosji. Forza Italia zaprzecza

Rzecznik partii Silvio Berlusconiego zaprzeczył, jakoby były premier Włoch odnowił kontakty z Putinem. Powiedział jedynie, że opowiadał swoim kolegom z parlamentu "starą historię, nawiązującą do epizodu sprzed wielu lat".

Zobacz wideo Siemoniak: Berlusconi wygaduje niemoralne bzdury

Forza Italia wydała później oświadczenie, w którym stwierdziła, że stanowisko Berlusconiego i partii w sprawie wojny jest "zgodne ze stanowiskiem Europy i Stanów Zjednoczonych" i "nie ma i nigdy nie było miejsca na dwuznaczność".

Włoscy obserwatorzy sceny politycznej uważnie przyglądają się stosunkom między włoską prawicą a Rosją. Matteo Salvini, lider antyimigranckiej Ligi, często chwalił Putina i nosił koszulkę z jego podobizną.

We wtorek Lorenzo Fontana - polityk Ligi ostrzegł w wywiadzie dla państwowej telewizji przed skutkami sankcji nakładanych na Rosję. - Mogą one wrócić do nas jak bumerang. I znajdziemy się w trudnym położeniu - stwierdził w programie Porta a Porta.