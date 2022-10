Iran wyśle Rosji kolejną broń. Jest reakcja USA: Podejmiemy agresywne kroki

Na wtorkowej konferencji prasowej Vedant Patel odniósł się do informacji Reutersa oraz doniesień ukraińskiego rządu na temat tego, że Iran porozumiał się z Rosją na dostawę kolejnej broni. Umowa ma zakładać wysłanie Moskwie kolejnych dronów oraz pocisków ziemia-ziemia.

USA reagują na porozumienie Rosji i Iranu: Mamy wiele sposobów, by pociągnąć Teheran i Moskwę do odpowiedzialności

- Rosja staje się coraz bardziej zależna od Iranu, a ta sytuacja powinna wzbudzić zaniepokojenie całego świata - powiedział zastępca rzecznika Departamentu Stanu. Następnie zapowiedział kolejne działania Stanów Zjednoczonych w tej sprawie.

- Będziemy nadal podejmować praktyczne, agresywne kroki, aby utrudnić sprzedaż tej broni przez Iran do Rosji. Waszyngton ma wiele sposobów na to, by pociągnąć Teheran i Moskwę do odpowiedzialności. W tym sankcje i działania w zakresie kontroli eksportu - dodał Vedant Patel cytowany przez stację PBS. Kary miałyby zostać nałożone także na firmy lub całe państwa, które współpracują w ramach irańskiego programu produkcji dronów.

Władza Putina wciąż silna, ale to się może zmienić. Eksperci o problemach

Irańskie drony są wykorzystywane przez Rosję do atakowania także obiektów cywilnych w Ukrainie

We wtorek szef ukraińskiego wywiadu wojskowego Kyryło Budanow powiedział, że po tym, jak Iran dostarczył Rosji pierwszą partię 1750 dronów, Moskwa złożyła zamówienia na więcej. Z danych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy wynika, że tylko w ubiegłym tygodniu Moskwa wykorzystała ponad 100 irańskich dronów kamikadze, które uderzyły w elektrownie, mosty, oczyszczalnie ścieków i budynki mieszkalne w Ukrainie.

Nieoficjalnie: Iran ma dostarczyć Rosji pociski ziemia-ziemia

Informacja ta zbiegła się w czasie z doniesieniami Reutera, który powołując się na irańskich i zachodnich dyplomatów, przekazał, że Iran dostarczy Rosji kolejne drony i pociski ziemia-ziemia, a porozumienie to zostało zawarte 6 października. Pentagon na razie nie mógł potwierdzić doniesień dziennikarzy.

Irańskie drony są małe i mogą skutecznie omijać obronę przeciwlotniczą zwłaszcza wtedy, gdy są wysyłane w większych grupach. Są też tanie - ich wartość szacowana jest na 20 tysięcy dolarów za sztukę (97 tys. złotych). Dla porównania cena jednego drona Bayraktar używanego przez Ukrainę ma wynosić około 5 mln dolarów (ponad 20 mln złotych).