"Nie ma oznak", by Putin tracił kontrolę, ale to się może zmienić. "Sprawy staną się problematyczne"

Agencja Reutera w swojej analizie na temat obecnej sytuacji na Kremlu opiera się m.in. na rozmowach z ośmioma informatorami - zachodnimi urzędnikami, dyplomatami i ekspertami. Rozmówcy zgodnie przyznają, obecnie nie widać żadnego bezpośredniego zagrożenia dla władzy Putina w kręgach wojskowych czy w służbach wywiadowczych.

Co czeka Władimira Putina? W marcu lub kwietniu "sprawy staną się problematyczne"

Zdaniem Anthony'ego Brentona, byłego brytyjskiego ambasadora w Rosji, Putin ma nadzieję na negocjacje w sprawie Ukrainy, prawdopodobnie prowadzone z Amerykanami. Ponadto przywódca Federacji Rosyjskiej ma wierzyć, że sytuacja na frontach w Ukrainie w końcu się poprawi, mimo że według zachodnich informacji rosyjskiej armii brakuje ludzi i sprzętu.

"Będąc u władzy od 1999 r., Putin przetrwał wiele kryzysów i wojen wewnętrznych, a także niejednokrotnie stawił czoła wielkim protestom ulicznym, zanim skutecznie zakazał wszelkiej prawdziwej opozycji" - pisze Reuter. Agencja wskazuje jednocześnie, że "specjalna operacja wojskowa" (jak nazywa agresję na Ukrainę Moskwa), wywołała najbardziej napiętą sytuację między Wschodem a Zachodem od czasu kryzysu kubańskiego w 1962 roku oraz doprowadziła do najostrzejszych sankcji w historii Rosji.

- Jeśli wiosną, w marcu lub kwietniu przyszłego roku będą nadal się wycofywać, to instynkt mi podpowiada, że w takiej sytuacji sprawy staną się naprawdę problematyczne dla Putina - powiedział Brenton. - Tam jest grupa ludzi, którzy są co do zasady skoncentrowani na sobie i nie chcą być częścią ewentualnej klęski - dodał.

"Nie ma oznak, by stracił kontrolę"

Spekulacje na temat przyszłych losów rosyjskiego prezydenta podsyciły m.in. protesty przeciwko mobilizacji czy stwierdzenie Joe Bidena, że Putin nie może pozostać u władzy. Agencja Reutera przypomina, że Pieskow dementował niedawno doniesienia "Washington Post", jakoby osoba ze środowiska Putina skonfrontowała się z nim w związku z wojną. Pieskow przyznał jednocześnie, że odbyła się szczera debata.

Zachodni urzędnik, którego cytuje Reuter, podkreśla, że w ostatnim czasie pojawiły się oznaki konfliktów wewnętrznych czy powolnego podejmowania decyzji przez Kreml, ale "nie ma oznak, że (Putin) stracił kontrolę". Inny informator wskazuje, że sam Waszyngton uważa, iż pozycja Putina jest bezpieczna.

"Elita zacznie się mobilizować"

Tatiana Stanowaja z firmy analitycznej R.Politik stwierdziła natomiast, że Putin miałby problem, gdyby zabrakło mu możliwości eskalowania konfliktu. Ekspertka twierdzi, że w takiej sytuacji elita w Rosji przekonywałaby Putina, by odszedł na bok. Dodała jednak, że nie ma oznak takich zamachów stanów, które odsunęły od władzy Nikitę Chruszczowa bądź Michaiła Gorbaczowa.

- Jeśli będzie w stanie wypełnić zobowiązanie wobec elity i społeczeństwa - stabilność, pokój, emerytury, wynagrodzenia - wtedy nic mu nie zagrozi - powiedziała Stanowaja. - Jeśli jednak rosyjska armia zostanie zepchnięta do granic Rosji sprzed aneksji, jeśli ukraińska armia pójdzie z ofensywą dalej i jeśli budżet nie będzie wytrzymywał, nastąpią opóźnienia w emeryturach, wtedy elita zacznie się stopniowo mobilizować - dodała.

