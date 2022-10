Ponad połowa członków Partii Konserwatywnej chce, by premierka Liz Truss podała się do dymisji - wynika z sondażu YouGov. Kto mógłby być następcą szefowej rządu? Co trzeci z uczestników badania wskazał na byłego premiera Borisa Johnsona.

3 Daniel Leal / AP / AP Otwórz galerię Na Gazeta.pl