We wrześniu Władimir Putin ogłosił częściową mobilizację w Rosji (początkowo była mowa o 300 tys. rekrutów, jednak według Instytutu Badań nad Wojną może chodzić nawet o 1,2 mln). Niektórzy nowo powołani rekruci po krótkim szkoleniu już trafili na front, część z nich pokazuje, jakie otrzymują wyposażenie przed wyjazdem na front. W mediach społecznościowych pojawiały się nagrania m.in. z zardzewiałą bronią. Teraz widzimy żołnierza opowiadającego o kamizelkach, które otrzymali rekruci.

"W tym g**nie wysyłają nas na Ukrainę". Rosyjski żołnierz pokazał wyposażenie armii

- Wydali nam dziś świetne kamizelki kuloodporne. Do ASG. Chronią przed pneumatyką [broń, która wykorzystuje energię sprężonego gazu jako siły napędowej pocisku - red.]. Zamierzają nas wysłać na Ukrainę w tym g**nie. To są prezenty od Rudeniego - mówi na nagraniu żołnierz. Igor Rudenia, którego nazwisko wspomniano na nagraniu, to gubernator obwodu twerskiego położonego w zachodniej Rosji, blisko granicy z Białorusią, graniczy on. m.in. z obwodem moskiewskim.

- Hełmy typu chińskiego. Też nie wiadomo, kto to wyprodukował i gdzie. Nic nie wiadomo. Wszystko dookoła to pokazówka, a prawdy nie mówią. A kto wie, może na Ukrainie strzelają z ASG - ironizuje mężczyzna.

"Były zardzewiałe karabiny, był nakaz samodzielnego kupienia apteczek, teraz okazało się, że część żołnierzy dostała kamizelki kuloodporne chroniące przed... bronią pneumatyczną" - brzmi komentarz na profilu białoruskiej telewizji Biełsat.

Wojna w Ukrainie. Czym walczą zmobilizowani Rosjanie?

Wojna w Ukrainie. Szturm Rosjan w Donbasie i obwodzie charkowskim

Rosjanie atakują obiekty cywilne. Dokonali też szturmów na pozycje ukraińskiej armii w Donbasie i w obwodzie charkowskim. Ostatniej doby, oprócz ataków na ukraińską stolicę, Rosjanie dokonali też zmasowanych ostrzałów w obwodzie sumskim.

Jak czytamy w raporcie ukraińskiego Sztabu Generalnego, ostatniej doby Ukraińcy odparli szturmy Rosjan w kierunku sześciu miejscowości. Rosyjskie wojsko oprócz szturmów na Bachmut i miejscowości na zachód od Doniecka prowadzili też atak lądowy w okolicach wsi Berestowe na granicy obwodów charkowskiego i ługańskiego.

Nieoficjalnie: Iran ma dostarczyć Rosji pociski ziemia-ziemia

Ukraińscy wojskowi podsumowali poniedziałkowe ostrzały obiektów cywilnych. Ogółem, ostatniej doby Rosjanie ostrzelali 35 miejscowości. Używali rakiet, artylerii i dronów - kamikadze. Oprócz zniszczeń w Kijowie oraz miast w Donbasie rosyjskie rakiety spadły m.in. na graniczący z Rosją obwód sumski. Zginęło tam 4 cywilów, a 14 zostało rannych.

Tej nocy Rosjanie za pomocą rakiet S-300 ostrzelali m.in. Mikołajów na południu kraju. Pod gruzami domu mieszkalnego zginął tam co najmniej jeden cywil.