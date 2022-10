Nieoficjalnie: Iran ma dostarczyć Rosji pociski ziemia-ziemia. Umowę zawarto w Moskwie

Umowa na dostawę pocisków ziemia-ziemia i większą liczbę dronów miała zostać zawarta 6 października - podaje agencja Reuters. Miało stać się to podczas wizyty irańskiej delegacji na czele z wiceprezydentem Iranu Mohammadem Mokhberem.

Rosjanie mieli zwrócić się do Iranu o "pociski balistyczne o lepszej celności", szczególnie o pociski Fateh-110 i Zolfaghar.

- To, gdzie są one używane, nie dotyczy sprzedawcy. Nie stajemy po żadnej stronie w kryzysie w Ukrainie (..) Chcemy zakończenia kryzysu środkami dyplomatycznymi - stwierdził w rozmowie z agencją Reuters jeden z irańskich dyplomatów.

Ukraińcy w ostatnich tygodniach informowali o używaniu przez Rosję irańskich dronów Shahed-136. Były one zaangażowane m.in. w poniedziałkowy atak w Kijowie, co potwierdziła nie tylko Ukraina, ale również Stany Zjednoczone.

Izrael. Zaskakująca deklaracja ws. wsparcia dla Ukrainy: Nadszedł czas

Iran zaprzeczał, by przekazywał Rosjanom taki sprzęt, a rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow stwierdził we wtorek, że władze nic o tym nie wiedzą.

"Pojawienie się w arsenale Moskwy w wojnie z Ukrainą irańskich rakiet obok dronów wywołałoby napięcia między Iranem a Stanami Zjednoczonymi i innymi mocarstwami zachodnimi" - wskazuje agencja Reuters.

Ukraina. Szef MSZ chce zerwania relacji z Iranem

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba zaproponował prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu zerwanie stosunków dyplomatycznych z Iranem. Szef ukraińskiego MSZ podkreślił, że sprzedając Rosji drony bojowe Iran stał się wspólnikiem rosyjskich na terytorium Ukrainy.

- Bierzemy pod uwagę zniszczenia infrastruktury cywilnej Ukrainy spowodowane przez irańskie drony, a także śmierć i cierpienia naszego narodu. W związku z pojawieniem się doniesień o możliwej kontynuacji dostaw broni przez Iran do Rosji, przedłożyłem do rozpatrzenia prezydentowi Ukrainy propozycję zerwania stosunków dyplomatycznych z Iranem - powiedział we wtorek Dmytro Kułeba.

Iran. Protesty po śmierci 22-letniej Mahsy Amini. Jest zgoda UE na sankcje

Zaznaczył jednocześnie, że Ukraina nie zajmuje stanowiska antyirańskiego, a stosunki dyplomatyczne mogą zostać nawiązane ponownie po tym jak Iran przestanie dostarczać broń do Rosji.

Dmytro Kułeba nazwał też działania Iranu podłością i kłamstwami oraz przypomniał, że Iran zapowiadał zachowanie neutralności w konflikcie rosyjsko-ukraińskim. Szef ukraińskiego MSZ podkreślił, że to Teheran ponosi pełną odpowiedzialność za zniszczenie relacji z Ukrainą.

Siły rosyjskie kontynuują ataki na ukraińskie miasta z użyciem rakiet i dronów-samobójców. Do ataków wykorzystywane są głównie irańskie bezzałogowce Shahed-136.

