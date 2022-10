Izrael nie zgodził się na rozmowę z Reznikowem. Kułeba chce zerwania stosunków dyplomatycznych z Iranem

Po tym, gdy Rosja zaczęła coraz intensywniej korzystać z arsenału Iranu w wojnie przeciw Ukrainie, część izraelskich polityków zaczęła wzywać do wsparcia Ukrainy. Wczoraj przed dostawami uzbrojenia dla Kijowa przestrzegł Izrael były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew.

Izrael od początku wojny zajmuje bardzo niejednoznaczne stanowisko. Mimo próśb zachodnich sojuszników, zablokował korzystając z zapisów umów z Włochami, Polską, Niemcami i USA, transfer z tych krajów produkowanych u siebie rakiet Spike. Jednocześnie strona ukraińska wielokrotnie pokazywała, że izraelskie części znajdują się w zestrzeliwanych rosyjskich dronach.

W Izraelu mieszka około miliona przybyszów z Rosji, a w ostatnich miesiącach ta liczba stale się powiększa. Wielu oligarchów posiada oprócz rosyjskiego, także izraelskie paszporty. To między innymi jeden z czołowych rosyjskich finansistów Michaił Fridman czy German Chan i Roman Abramowicz. Dodatkowo Izrael zarabia na handlu z Rosją, między innymi rosyjskimi diamentami.

We wtorek szef ukraińskiego MSZ Dmytro Kułeba poinformował, że Ukraina wyśle do izraelskiego rządu oficjalną notę z prośbą o "pilne wyposażenie Ukrainy w systemy obrony przeciwlotniczej i zainicjowanie wysokiej jakości współpracy w zakresie pozyskiwania przez Ukrainę odpowiednich technologii". - Jeśli polityka Izraela opiera się na konsekwentnym przeciwdziałaniu destrukcyjnym działaniom Iranu, to nadszedł czas, aby Izrael otwarcie stanął po stronie Ukrainy - powiedział Kułeba na konferencji (cytat za eurointegration.com.ua).

Podczas tego samego wystąpienia minister spraw zagranicznych poinformował, że przekaże prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu propozycję zerwania stosunków dyplomatycznych z Iranem w związku z wykorzystaniem przez Rosję irańskich dronów w atakach na obiekty cywilne. - Biorąc pod uwagę liczne zniszczenia, jakie irańskie drony spowodowały w infrastrukturze cywilnej Ukrainy, śmierć i cierpienia wyrządzone naszemu narodowi, a także w związku z doniesieniami o możliwości kontynuacji dostaw broni przez Iran do Rosji, poddaję pod rozpatrzenie przez prezydenta propozycji zerwania stosunków dyplomatycznych z Iranem - przekazał Kułeba.

