Holandia. Pociąg zmiażdżył autobus na przejeździe kolejowym. Przerażające nagranie

Nagranie momentu wypadku opublikowane na Twitterze wygląda bardzo niebezpiecznie. Rozpędzony pociąg uderzył w autobus stojący na torach z taką siłą, że rozciął pojazd na pół. Na szczęście, według holenderskiej policji, nie było ofiar. Kierowca przed zderzeniem zdążył opuścić pojazd.

Zobacz wideo Co roku dochodzi do wielu wypadków kolejowych. Ich główne przyczyny to pośpiech, roztargnienie i brawura